Шойгу назвал Куравлёва ярким талантом, который покорил сердца миллионов зрителей
По его мнению, актёр отличался высокой работоспособностью и обладал большим багажом знаний.
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью актёра Леонида Куравлёва. По его словам, народному артисту РСФСР удалось заслужить любовь зрителей яркими и запоминающимися образами, которые он создавал на экране.
"Ушёл из жизни выдающийся актёр, безгранично обаятельный, скромный и порядочный человек. Яркий талант, разносторонние знания и высокая работоспособность позволили ему сыграть множество разноплановых ролей, создать удивительно светлые, душевные и незабываемые образы, которые покорили сердца миллионов зрителей", — процитировали Шойгу в ведомстве.
30 января стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Артисту было 85 лет. Как сообщал Лайф, 17 января результаты КТ показали у него обширное поражение лёгких. О том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние артиста ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что его выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.
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