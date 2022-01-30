Шойгу назвал Куравлёва ярким талантом, который покорил сердца миллионов зрителей

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью актёра Леонида Куравлёва. По его словам, народному артисту РСФСР удалось заслужить любовь зрителей яркими и запоминающимися образами, которые он создавал на экране.