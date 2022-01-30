"Всё на свете было не зря": Не стало Леонида Куравлёва Какие фильмы актёр считал главными в своей биографии и какая трагедия подкосила жизнь звезды фильма "Афоня". 30 января, 13:58 Леонид Куравлёв в фильме "Афоня". © "Афоня", режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / kinopoisk.ru

На 86-м году жизни ушёл из жизни актёр Леонид Куравлёв. Обездвиженный, лишённый возможности даже самостоятельно питаться, он умер сегодня в одном из московских хосписов. Проблемы со здоровьем у актёра начались после смерти его супруги Нины Васильевны десять лет назад. Тогда звезда советского и российского кино начал сужать круг общения и отказываться от участия в проектах.

Творческий путь

Он начал сниматься ещё в студенчестве и продолжал радовать зрителей долгие годы. Многим актёр запомнился ролями в картинах "Афоня", "Место встречи изменить нельзя", "ТАСС уполномочен заявить…", даже в сериале "Улицы разбитых фонарей" Куравлёв принял участие. За его спиной десятки ролей в фильмах, но самые главные съёмки он назвал сам.

— Те сценарии, которые мне предлагают, просто не в моём вкусе. Я своё дело уже сделал при помощи Татьяны Лиозновой и Леонида Гайдая Леонид Куравлёв Актёр

"Храните деньги в сберегательной кассе"

Леонид Куравлёв в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Фото © kino-teatr.ru

Лента "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая настолько полюбилась зрителям, что невозможно представить новогодние праздники без её просмотра. Жорж Милославский тоже стал народным. Сложно представить, что вора-рецидивиста в этой картине мог исполнить не Куравлёв. На эту роль пробовались и другие звёзды советского кино, например Андрей Миронов и Георгий Юматов.

Куравлёв эту роль украсил. Не многие знают, что в эпизоде со знаменитой фразой "Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе" её окончание — это импровизация. Да, именно актёру принадлежит "...Если, конечно, они у вас есть…". Гайдаю понравилось. Ещё ему понравилось, что Милославский курит сигареты "Мальборо". Это тоже задумка Куравлёва.

Актёр принял участие ещё в одном проекте Гайдая. Он сыграл президента СССР Михаила Сергеевича Горбачёва в последнем фильме Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди".

Как и Милославский, Куравлёв отличался любовью к Родине. Все помнят, что Жорж не отдал Кемскую волость шведам, хотя у Булгакова всё иначе. Куравлёва тоже волновало, что происходит со страной.

— Сегодня о съёмках в кино я не думаю, меня больше занимает, что происходит сегодня в моей стране, в мире, — говорил актёр в одном из интервью.

"Я этого антихриста не осилил"

Леонид Куравлёв в фильме "Семнадцать мгновений весны". Фото © kino-teatr.ru

В августе 1973 года советские зрители увидели 12-серийный художественный телефильм Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", где Леониду Куравлёву досталась роль оберштурмбанфюрера СС Айсмана. Актёру предлагали сыграть и Адольфа Гитлера, но он отказался. — Я этого антихриста не осилил. Моя природа взыграла и была против, — рассказал он потом.

Для того чтобы скрыть простую русскую внешность, ему сделали новый нос и закрыли повязкой глаз.

Одна и на всю жизнь

Нина и Леонид Куравлёвы. Фото © kp.ru

Долгие годы Куравлёв прожил в браке с Ниной Васильевной, которую встретил на катке ещё в 16 лет. 52 года они пробыли вместе, но в 2012 году её не стало. После кончины жены актёр стал меньше сниматься в кино и появляться на публике.

Его последние дни стали скандалом с актёрском сообществе. Согласно сообщениям российских СМИ, актёр находился в пансионате для престарелых с лета 2021 года, поступил он туда в лежачем состоянии. Куравлёв не мог справиться с депрессией и дети поняли, что не смогут сами обеспечить ему необходимый уход.

5 января 85-летний актёр был доставлен в Коммунарку с воспалением лёгких. Его последние дни после операции на желудке прошли в московском хосписе имени Миллионщиковой, куда его отправили доктора.

Несколько лет назад на могильной плите Нины Куравлёвой появилось имя актёра. Можно с уверенностью сказать, что Леонида Куравлёва похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с его любимой.

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