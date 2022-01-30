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Названа дата похорон Леонида Куравлёва

Он ушёл из жизни в возрасте 85 лет. Последние дни артист провёл в хосписе.

30 января, 13:07
<p>Леонид Куравлёв. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Леонид Куравлёв. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Народного артиста РСФСР актёра Леонида Куравлёва похоронят во вторник, 1 февраля. Церемония пройдёт на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"Похороны Леонида Куравлёва состоятся во вторник, скорее всего, на Троекуровском кладбище", — сказал представитель Союза кинематографистов России.

Стало известно о диагнозах Леонида Куравлёва перед смертью: Мозг умирал

Стало известно о диагнозах Леонида Куравлёва перед смертью: Мозг умирал

30 января стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Артисту было 85 лет. Как сообщал Лайф, 17 января результаты КТ показали у него обширное поражение лёгких. О том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние артиста ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что его выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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