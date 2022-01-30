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Литва решила составить для российских артистов политический опросник

В зависимости от ответов власти будут "сортировать" представителей шоу-бизнеса, чтобы запрещать въезд тем, кто не соответствует требованиям.

30 января, 13:04

Фото © Unsplash / Joao Cruz

Приехать с гастролями в Литву смогут не все российские артисты. Чтобы выступить перед местными жителями, исполнителям из России придётся пройти специальный тест. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр культуры Симонас Кайрис.

Литовские власти разработают вопросник, ответы на которые помогут выявить "политически неправильных" российских артистов. И как итог — запретить им приезжать с гастролями в страну.

"Надо усовершенствовать систему, чтобы приглашаемые [российские] артисты заполняли определённые формы, где, например, было бы указано, не гастролировали ли они в Крыму", — сказал Кайрис.

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Ранее певица Наташа Королёва назвала нелепицей запрет на въезд в Литву. По её мнению, чиновник, по чьей инициативе принималось решение, пытается выслужиться. А ранее российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили посещать территорию Литвы в течение пяти лет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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