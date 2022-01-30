Литва решила составить для российских артистов политический опросник
В зависимости от ответов власти будут "сортировать" представителей шоу-бизнеса, чтобы запрещать въезд тем, кто не соответствует требованиям.
Фото © Unsplash / Joao Cruz
Приехать с гастролями в Литву смогут не все российские артисты. Чтобы выступить перед местными жителями, исполнителям из России придётся пройти специальный тест. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр культуры Симонас Кайрис.
Литовские власти разработают вопросник, ответы на которые помогут выявить "политически неправильных" российских артистов. И как итог — запретить им приезжать с гастролями в страну.
"Надо усовершенствовать систему, чтобы приглашаемые [российские] артисты заполняли определённые формы, где, например, было бы указано, не гастролировали ли они в Крыму", — сказал Кайрис.
Ранее певица Наташа Королёва назвала нелепицей запрет на въезд в Литву. По её мнению, чиновник, по чьей инициативе принималось решение, пытается выслужиться. А ранее российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили посещать территорию Литвы в течение пяти лет.
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