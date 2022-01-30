Литва решила составить для российских артистов политический опросник

Приехать с гастролями в Литву смогут не все российские артисты. Чтобы выступить перед местными жителями, исполнителям из России придётся пройти специальный тест. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр культуры Симонас Кайрис.

Литовские власти разработают вопросник, ответы на которые помогут выявить "политически неправильных" российских артистов. И как итог — запретить им приезжать с гастролями в страну.

"Надо усовершенствовать систему, чтобы приглашаемые [российские] артисты заполняли определённые формы, где, например, было бы указано, не гастролировали ли они в Крыму", — сказал Кайрис.