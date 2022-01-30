Сенатор США Менендес допустил введение санкций против России из-за Украины авансом
Он также отметил, что законопроект о рестрикциях в отношении Москвы находится на "финишной прямой".
Роберт Менендес. Фото © Getty Images / Alex Brandon-Pool
Сенатор США, член Демократической партии Роберт Менендес заявил, что часть санкций, планируемых в отношении России в случае "нападения" на Украину, может быть введена заранее. При этом остальные ограничения вступят в силу, если РФ всё же вторгнется в соседнее государство.
"Некоторые санкции действительно могут быть введены заранее за то, что Россия уже сделала: кибератаки на Украину, операции под ложным флагом, попытки подорвать украинское правительство. Это лишь некоторые примеры санкций, которые могут быть применены сейчас", — сказал сенатор в беседе с телеканалом CNN.
Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, включая отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Помимо этого, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
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