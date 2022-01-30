Сенатор США Менендес допустил введение санкций против России из-за Украины авансом

Сенатор США, член Демократической партии Роберт Менендес заявил, что часть санкций, планируемых в отношении России в случае "нападения" на Украину, может быть введена заранее. При этом остальные ограничения вступят в силу, если РФ всё же вторгнется в соседнее государство.

"Некоторые санкции действительно могут быть введены заранее за то, что Россия уже сделала: кибератаки на Украину, операции под ложным флагом, попытки подорвать украинское правительство. Это лишь некоторые примеры санкций, которые могут быть применены сейчас", — сказал сенатор в беседе с телеканалом CNN.