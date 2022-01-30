"Назначили другое лечение": Состояние самой богатой певицы Украины Камалии ухудшилось
Сейчас она лежит под капельницей, и периодически ей проводят кислородную терапию.
Фото © Instagram / kamaliyaofficial
Камалии, которую называют самой богатой певицей Украины из-за её замужества за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, стало хуже. Ранее она попала в больницу из-за "флуроны" — одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Две недели женщина болеет, но сейчас возникли ещё и осложнения.
Певица показала в "Тиктоке", что уже несколько дней лежит под капельницей, ей также надевают кислородную маску, когда становится хуже. Лечение Камалии изменили, потому что к двустороннему воспалению лёгких добавились фронтит, гайморит и синусит, уточняет издание. Ближайшую неделю женщина проведёт ещё в клинике.
"Антибиотик, который я принимала, не действовал. Повышенные лейкоциты не понижались, кровь ухудшалась. Сегодня мне назначили другое лечение. Препараты будут вводить путём капельницы на протяжении пяти дней. Верю, что всё будет хорошо", — сообщила Камалия поклонникам.
Ранее несколько случев "флуроны" — одновременного заражения гриппом и коронавирусом — обнаружили в Бразилии. Изначально подобное выявили в Израиле, в Южной Америке это первые такие прецеденты.
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