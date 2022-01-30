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"Назначили другое лечение": Состояние самой богатой певицы Украины Камалии ухудшилось

Сейчас она лежит под капельницей, и периодически ей проводят кислородную терапию.

30 января, 16:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CX_Tf_7hIIb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kamaliyaofficial</a></p>

Фото © Instagram / kamaliyaofficial

Камалии, которую называют самой богатой певицей Украины из-за её замужества за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, стало хуже. Ранее она попала в больницу из-за "флуроны" — одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Две недели женщина болеет, но сейчас возникли ещё и осложнения.

Певица показала в "Тиктоке", что уже несколько дней лежит под капельницей, ей также надевают кислородную маску, когда становится хуже. Лечение Камалии изменили, потому что к двустороннему воспалению лёгких добавились фронтит, гайморит и синусит, уточняет издание. Ближайшую неделю женщина проведёт ещё в клинике.

"Антибиотик, который я принимала, не действовал. Повышенные лейкоциты не понижались, кровь ухудшалась. Сегодня мне назначили другое лечение. Препараты будут вводить путём капельницы на протяжении пяти дней. Верю, что всё будет хорошо", — сообщила Камалия поклонникам.

Эксперт Руженцова рассказала, кто наиболее подвержен риску тяжёлого течения флурона

Эксперт Руженцова рассказала, кто наиболее подвержен риску тяжёлого течения флурона

Ранее несколько случев "флуроны" — одновременного заражения гриппом и коронавирусом — обнаружили в Бразилии. Изначально подобное выявили в Израиле, в Южной Америке это первые такие прецеденты.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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