"Назначили другое лечение": Состояние самой богатой певицы Украины Камалии ухудшилось

Камалии, которую называют самой богатой певицей Украины из-за её замужества за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, стало хуже. Ранее она попала в больницу из-за "флуроны" — одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Две недели женщина болеет, но сейчас возникли ещё и осложнения.

Певица показала в "Тиктоке", что уже несколько дней лежит под капельницей, ей также надевают кислородную маску, когда становится хуже. Лечение Камалии изменили, потому что к двустороннему воспалению лёгких добавились фронтит, гайморит и синусит, уточняет издание. Ближайшую неделю женщина проведёт ещё в клинике.

"Антибиотик, который я принимала, не действовал. Повышенные лейкоциты не понижались, кровь ухудшалась. Сегодня мне назначили другое лечение. Препараты будут вводить путём капельницы на протяжении пяти дней. Верю, что всё будет хорошо", — сообщила Камалия поклонникам.