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Сенатор США Менендес: Проект о санкциях против России находится на финишной прямой

По его словам, и республиканцы, и демократы полны решимости сделать так, чтобы в случае возможного "вторжения" на Украину для России наступили жёсткие последствия.

30 января, 16:12
<p>Сенатор США Роберт Менендес. Фото © Getty Images / Spencer Plat</p>

Сенатор США Роберт Менендес. Фото © Getty Images / Spencer Plat

Глава международного комитета Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) заявил о готовности завершить работу над проектом о санкциях в отношении России, которые будут введены в случае "нападения" на Украину.

"Мы находимся на финишной прямой, надеюсь, что эта работа увенчается успехом. У обеих партий [республиканцев и демократов] есть невероятно крепкая решимость сделать так, чтобы в случае возможного вторжения РФ на Украину для неё наступили жёсткие последствия", — сказал он в эфире телеканала CNN.

Менендес пояснил, что речь идёт о санкциях против крупнейших банков РФ, которые повлекут серьёзный ущерб российской экономике, дополнительных поставках оружия Украине, ограничениях в отношении энергетического сектора и суверенного долга.

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Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, включая отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Помимо этого, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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