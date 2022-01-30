Сенатор США Менендес: Проект о санкциях против России находится на финишной прямой
По его словам, и республиканцы, и демократы полны решимости сделать так, чтобы в случае возможного "вторжения" на Украину для России наступили жёсткие последствия.
Сенатор США Роберт Менендес. Фото © Getty Images / Spencer Plat
Глава международного комитета Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) заявил о готовности завершить работу над проектом о санкциях в отношении России, которые будут введены в случае "нападения" на Украину.
"Мы находимся на финишной прямой, надеюсь, что эта работа увенчается успехом. У обеих партий [республиканцев и демократов] есть невероятно крепкая решимость сделать так, чтобы в случае возможного вторжения РФ на Украину для неё наступили жёсткие последствия", — сказал он в эфире телеканала CNN.
Менендес пояснил, что речь идёт о санкциях против крупнейших банков РФ, которые повлекут серьёзный ущерб российской экономике, дополнительных поставках оружия Украине, ограничениях в отношении энергетического сектора и суверенного долга.
Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, включая отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Помимо этого, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
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