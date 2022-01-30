Сенатор США Менендес: Проект о санкциях против России находится на финишной прямой

Глава международного комитета Сената США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) заявил о готовности завершить работу над проектом о санкциях в отношении России, которые будут введены в случае "нападения" на Украину.

"Мы находимся на финишной прямой, надеюсь, что эта работа увенчается успехом. У обеих партий [республиканцев и демократов] есть невероятно крепкая решимость сделать так, чтобы в случае возможного вторжения РФ на Украину для неё наступили жёсткие последствия", — сказал он в эфире телеканала CNN.