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"Нестареющая классика": Мишустин отметил, что роли Куравлёва навсегда останутся в сердцах людей

Глава кабмина подчеркнул, что фильмы с его участием на все времена, которые ещё очень долго будут смотреть и пересматривать.

30 января, 15:56
<p>Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2354/foto/m2607/74027/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) © kino-teatr.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования коллегам, а также родным и близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлёва. В любой роли — его редкий комедийный талант и мастерство импровизации. Многие годы кинофильмы с участием Леонида Вячеславовича создавали особую атмосферу праздника, с ними мы встречали Новый год", — говорится в сообщении.

Мишустин также назвал творческую работу Куравлёва "нестареющей классикой, фильмами на все времена, которые ещё очень долго будут смотреть и пересматривать". Глава кабмина отметил, что актёра уже нет с нами, однако его звёздные роли навсегда останутся в памяти и в сердцах людей.

Шойгу назвал Куравлёва ярким талантом, который покорил сердца миллионов зрителей

Шойгу назвал Куравлёва ярким талантом, который покорил сердца миллионов зрителей

Напомним, 30 января стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Артисту было 85 лет. Как сообщал Лайф, 17 января результаты КТ показали у него обширное поражение лёгких. О том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние артиста ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что его выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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