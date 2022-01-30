"Нестареющая классика": Мишустин отметил, что роли Куравлёва навсегда останутся в сердцах людей

"Отечественный кинематограф невозможно представить без обаятельных, искренних, добродушных героев Леонида Куравлёва. В любой роли — его редкий комедийный талант и мастерство импровизации. Многие годы кинофильмы с участием Леонида Вячеславовича создавали особую атмосферу праздника, с ними мы встречали Новый год", — говорится в сообщении.

Мишустин также назвал творческую работу Куравлёва "нестареющей классикой, фильмами на все времена, которые ещё очень долго будут смотреть и пересматривать". Глава кабмина отметил, что актёра уже нет с нами, однако его звёздные роли навсегда останутся в памяти и в сердцах людей.