Двухлетнюю девочку нашли мёртвой в квартире няни в Ленобласти

В одной из квартир в Мурино Ленинградской области двухлетнюю девочку нашли мёртвой в квартире няни. Мать малышки обвиняет в её смерти женщину, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".

Известно, что у 34-летней жительницы Петербурга есть определённые проблемы со здоровьем, из-за чего ещё в прошлом году ей пришлось обратиться за услугами к няне. Посторонняя женщина согласилась сидеть с ребёнком всего за 700 рублей в сутки и постоянно находилась с ним на протяжении восьми месяцев.

При этом в последний раз мать видела малышку 4 декабря, а сегодня, 30 января, получила неожиданный звонок от няни с трагическими новостями — ребёнок не дышит. Женщина сразу же направилась в квартиру к сиделке, а по приезде её ждала не самая лучшая картина — девочка была сильно избита. При этом, что именно произошло, не поясняется. К делу уже привлекли полицию, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. Проверку начала также прокуратура Ленинградской области.