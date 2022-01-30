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Ребёнок погиб в результате пожара в частном доме под Кемерово

Мать смогла вынести из огня двухлетнюю дочь. Обе в настоящее время в больнице.

30 января, 16:27

Видео © LIFE

Кадры с момента тушения загоревшегося частного дома в посёлке Каменный Кемеровской области. Видео © LIFE

Пожар произошёл в посёлке Каменном Кемеровской области в частном доме на улице Мира, 16. В результате погиб ребёнок, ещё три человека пострадали. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

В доме проживала многодетная семья. Когда начался пожар, 35-летняя мать успела выбежать с двухлетней дочкой и сожителем, трёхлетний мальчик остался в доме. По факту его гибели возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В больницу с признаками отравления угарным газом доставили женщину и её дочь.

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А ранее Лайф сообщал, что в посёлке Плесецк в огне погибла 37-летняя женщина, а также четверо её малолетних детей в возрасте от 3 до 12 лет. Следователи установили, что погибшая семья состояла на учёте в органах социальной поддержки.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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