Ребёнок погиб в результате пожара в частном доме под Кемерово

Кадры с момента тушения загоревшегося частного дома в посёлке Каменный Кемеровской области. Видео © LIFE

Пожар произошёл в посёлке Каменном Кемеровской области в частном доме на улице Мира, 16. В результате погиб ребёнок, ещё три человека пострадали. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

В доме проживала многодетная семья. Когда начался пожар, 35-летняя мать успела выбежать с двухлетней дочкой и сожителем, трёхлетний мальчик остался в доме. По факту его гибели возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В больницу с признаками отравления угарным газом доставили женщину и её дочь.