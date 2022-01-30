Миру предрекли катастрофу в случае введения жёстких санкций против России
Связано это с тем, что Москва занимает ключевое положение в поставках сельскохозяйственных товаров, металлов и энергоносителей.
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Если против России введут жёсткие санкции, то серьёзные экономические последствия коснутся всего мира. Об этом рассказал в своём прогнозе обозреватель Washington Post Энтони Файола.
Нравится кому-то или нет, но Москва занимает ключевое положение в поставках сельскохозяйственных товаров, металлов и энергоносителей, отметил он. Любые рестрикции в отношении России нарушат глобальные цепочки поставок. Так, вырастут цены на газ, никель, медь и платину. А эти металлы используются, например, в производстве многих товаров — от машин до ракет. Скачок цен произойдёт и на сельскохозяйственном рынке, где и без того много проблем, добавил эксперт.
Самое главное, по мнению Файолы, — это то, что антироссийские санкции ударят в конечном итоге по карману рядового американца, потому как цены в магазинах США неизбежно поползут вверх.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". Агентство Reuters утверждает, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме также заявляли, что рестрикции коснутся финансовых учреждений, включая отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. В свою очередь, и Лондон собирается расширить санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины и включит в них российских олигархов, "причастных к поддержке режима".
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