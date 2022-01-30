Миру предрекли катастрофу в случае введения жёстких санкций против России

Если против России введут жёсткие санкции, то серьёзные экономические последствия коснутся всего мира. Об этом рассказал в своём прогнозе обозреватель Washington Post Энтони Файола.

Нравится кому-то или нет, но Москва занимает ключевое положение в поставках сельскохозяйственных товаров, металлов и энергоносителей, отметил он. Любые рестрикции в отношении России нарушат глобальные цепочки поставок. Так, вырастут цены на газ, никель, медь и платину. А эти металлы используются, например, в производстве многих товаров — от машин до ракет. Скачок цен произойдёт и на сельскохозяйственном рынке, где и без того много проблем, добавил эксперт.