На Украине передислоцировали канадские войска
Глава минобороны заявила, что не может сказать, когда и почему было принято решение о передвижении.
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Канадские войска, находящиеся на Украине, перебросили на запад от реки Днепр на фоне якобы обострённой ситуации вокруг страны, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.
"Наши ВС Канады, например, переместились на запад от реки Днепр, и мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооружённых сил", — рассказала Ананд в ходе пресс-конференции в Киеве. По словам главы Минобороны, она не может сказать, когда и почему было принято решение о передислокации.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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