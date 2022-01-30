На Украине передислоцировали канадские войска

"Наши ВС Канады, например, переместились на запад от реки Днепр, и мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооружённых сил", — рассказала Ананд в ходе пресс-конференции в Киеве. По словам главы Минобороны, она не может сказать, когда и почему было принято решение о передислокации.