Кулеба рассказал об экономических проблемах Украины из-за паники вокруг "войны"
Глава МИД Незалежной отметил, что страна и её партнёры совместно работают над тем, чтобы "избежать худших сценариев".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / Mads Claus Rasmussen
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об экономических проблемах в стране из-за паники в обществе по поводу высказываний о вероятности "войны" с Россией.
"Мы уже страдаем экономически и становимся слабее из-за распространяемой в обществе паники. Поэтому рынки и люди должны понимать одну вещь: Украина и её партнёры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий. Мы все должны оставаться сильными", — заявил он в беседе с американским изданием VICE News.
Министр также добавил, что США сильно помогли Украине с необходимой военной поддержкой. Однако он отметил, что некоторые страны по некоторым политическим причинам "не делают то, что могли бы".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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