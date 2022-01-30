Кулеба рассказал об экономических проблемах Украины из-за паники вокруг "войны"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об экономических проблемах в стране из-за паники в обществе по поводу высказываний о вероятности "войны" с Россией.

"Мы уже страдаем экономически и становимся слабее из-за распространяемой в обществе паники. Поэтому рынки и люди должны понимать одну вещь: Украина и её партнёры объединяют усилия, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий. Мы все должны оставаться сильными", — заявил он в беседе с американским изданием VICE News.