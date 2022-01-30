Раскрыто содержание завещания Куравлёва, где он прописал судьбу имущества на 100 млн

По данным издания, наследство актёра достанется его детям — 59-летней Екатерине и 44-летнему Валерию. У артиста осталась пятикомнатная квартира в Доме на набережной, откуда открывается вид на Москву-реку и храм Христа Спасителя. Примерная стоимость такого объекта — 82 миллиона рублей. Кроме того, за городом у Куравлёва была дача стоимостью около 10 миллионов рублей.

Сын артиста Василий — бизнесмен. Мужчина живёт вместе с супругой и тремя детьми, с которыми он часто наведывался с отцу. Куравлёв любил внуков и всегда радовался их визиту. У дочери Екатерины же нет своих детей, с мужем она в разводе. Ближайшее время Екатерина намерена жить в отцовской квартире, куда переехала ещё после смерти матери, чтобы ухаживать за папой. Отмечается, что всё наследство будет поделено между родственниками ровно пополам.