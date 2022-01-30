Раскрыто содержание завещания Куравлёва, где он прописал судьбу имущества на 100 млн
Всё, что осталось после артиста, будет поделено ровно пополам между двумя родственниками.
Леонид Куравлёв © kinopoisk.ru
После смерти народный артист РСФСР Леонид Куравлёв оставил своим наследникам квартиру в центре Москвы и дачу далеко за городом. Об этом пишет kp.ru.
По данным издания, наследство актёра достанется его детям — 59-летней Екатерине и 44-летнему Валерию. У артиста осталась пятикомнатная квартира в Доме на набережной, откуда открывается вид на Москву-реку и храм Христа Спасителя. Примерная стоимость такого объекта — 82 миллиона рублей. Кроме того, за городом у Куравлёва была дача стоимостью около 10 миллионов рублей.
Сын артиста Василий — бизнесмен. Мужчина живёт вместе с супругой и тремя детьми, с которыми он часто наведывался с отцу. Куравлёв любил внуков и всегда радовался их визиту. У дочери Екатерины же нет своих детей, с мужем она в разводе. Ближайшее время Екатерина намерена жить в отцовской квартире, куда переехала ещё после смерти матери, чтобы ухаживать за папой. Отмечается, что всё наследство будет поделено между родственниками ровно пополам.
Напомним, о том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние актёра ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 17 января результаты КТ актёра показали обширное поражение лёгких. 21 января СМИ сообщили, что Куравлёва выписали из Коммунарки и перевели в хоспис. Сегодня, 30 января, всенародный любимец умер.
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