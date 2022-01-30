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Астрологи назвали три знака зодиака, которым февраль готовит трудности

Козерогам лучше отдохнуть от работы, Тельцам – не увлекаться новыми знакомствами, а Скорпионам следует не запускать болезни, советуют специалисты.

30 января, 13:24

© Pixabay

Февраль окажется трудным месяцем, но не для всех. Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака столкнётся с проблемами в предстоящем периоде. В первую очередь, это Козероги. Они поплатятся за свой трудоголизм. Рождённые под этим знаком уделяют мало времени отдыху и восстановлению сил. А зря, в феврале это сыграет против них, пишет портал "Униан".

Если Козерогам следует отдохнуть от работы, то Тельцам, напротив, лучше на время февраля прекратить отклекаться на романтику. Месяц грозит неудачными новыми знакомствами в плане создания семьи, рассказали астрологи. А семейным Тельцам придётся несладко из-за возможных разладов со второй половинкой.

В наиболее худшем положении в наступающем месяце могут оказаться Скорпионы. Им о себе напомнят хронические заболевания. Заботы о здоровье отнимут очень много сил, что отразится на всех сферах жизни. Астрологи советуют, не стоит заниматься самолечением. Чтобы минимизировать негативные последствия болезни — лучше обратиться к врачам.

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Ранее Лайф писал, что астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются хорошие врачи. Раки умеют сострадать пациентам, Девы — неплохие диагносты, а вот Близнецы сочетают в себе качества профессионала и психолога.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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