Астрологи назвали три знака зодиака, которым февраль готовит трудности

Февраль окажется трудным месяцем, но не для всех. Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака столкнётся с проблемами в предстоящем периоде. В первую очередь, это Козероги. Они поплатятся за свой трудоголизм. Рождённые под этим знаком уделяют мало времени отдыху и восстановлению сил. А зря, в феврале это сыграет против них, пишет портал "Униан".

Если Козерогам следует отдохнуть от работы, то Тельцам, напротив, лучше на время февраля прекратить отклекаться на романтику. Месяц грозит неудачными новыми знакомствами в плане создания семьи, рассказали астрологи. А семейным Тельцам придётся несладко из-за возможных разладов со второй половинкой.

В наиболее худшем положении в наступающем месяце могут оказаться Скорпионы. Им о себе напомнят хронические заболевания. Заботы о здоровье отнимут очень много сил, что отразится на всех сферах жизни. Астрологи советуют, не стоит заниматься самолечением. Чтобы минимизировать негативные последствия болезни — лучше обратиться к врачам.