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Тишковец предупредил москвичей о морозах до минус 15 градусов

По словам метеоролога, к середине недели снегопадов станет меньше, но в регион придёт антициклон, который и принесёт с собой временное похолодание.

30 января, 13:15

Фото © Pexels

В понедельник и вторник москвичей ожидает не по сезону тёплая погода, столбики термометров будут колебаться в диапазоне от нуля до минус пяти градусов. А в середине недели начнётся похолодание, в выходные температура воздуха будет опускаться до минус 15 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"К середине недели в тылу уходящего циклона снегопады пойдут на убыль и приобретут символический очаговый характер, а к субботе, когда в регион заглянет антициклон, и вовсе прекратятся, но окрепнут морозы: если в среду ожидается минус 3–8, то с каждым днём будет холоднее, а с наступлением выходных ночью воздух станет остывать до минус 10–15, днём не выше минус 5–10", написал в своём фейсбуке метеоролог.

При этом он отметил, что морозы будут кратковременными. После выходных воздух снова начнёт теплеть, и к концу первой декады февраля показатели термометров приблизятся к нулевой отметке.

Вильфанд предупредил москвичей о возможном рекорде низкого давления в ближайшие дни

Вильфанд предупредил москвичей о возможном рекорде низкого давления в ближайшие дни

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что циклон принесёт непогоду в ряд регионов России с 30 января. В частности, в Краснодарском крае до 1 февраля ожидаются сильные осадки и подъём уровня рек до неблагоприятных отметок. Как заметил метеоролог, это самый тревожный регион.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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