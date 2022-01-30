Тишковец предупредил москвичей о морозах до минус 15 градусов

В понедельник и вторник москвичей ожидает не по сезону тёплая погода, столбики термометров будут колебаться в диапазоне от нуля до минус пяти градусов. А в середине недели начнётся похолодание, в выходные температура воздуха будет опускаться до минус 15 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"К середине недели в тылу уходящего циклона снегопады пойдут на убыль и приобретут символический очаговый характер, а к субботе, когда в регион заглянет антициклон, и вовсе прекратятся, но окрепнут морозы: если в среду ожидается минус 3–8, то с каждым днём будет холоднее, а с наступлением выходных ночью воздух станет остывать до минус 10–15, днём не выше минус 5–10", — написал в своём фейсбуке метеоролог.

При этом он отметил, что морозы будут кратковременными. После выходных воздух снова начнёт теплеть, и к концу первой декады февраля показатели термометров приблизятся к нулевой отметке.