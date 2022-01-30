Опубликовано видео первого полёта лёгкого самолёта "Байкал"
На ролике виден взлёт, набор высоты и посадка воздушного судна, которое должно будет заменить устаревший Ан-2.
Видео © Минпромторг
Видео первого полёта российского самолёта "Байкал". Видео © Минпромторг
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обнародовало ролик, на котором запечатлён первый полёт российского легкомоторного самолёта "Байкал" для местных авиалиний.
На ролике виден взлёт, набор высоты и посадка воздушного судна. Самолёт поднялся в воздух с аэродрома Арамиль под Екатеринбургом. Полёт длился около 25 минут и проходил на высоте 500 метров. Лётчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев, управлявший воздушным судном, проверил его устойчивость и управляемость.
Лайф рассказывал, что российский лёгкий многоцелевой самолёт "Байкал" призван прийти на смену устаревшему советскому Ан-2, более известному как кукурузник. "Байкал" меньше, но быстрее и с большей дальностью полёта.
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