Звезда "Кривого зеркала" Ещенко рассказал о попытках Задорнова предупредить о своей смерти

Писатель-сатирик Михаил Задорнов, который умер от опухоли головного мозга в 2017 году, хотел предупредить о своём скором уходе коллегу и друга юмориста Святослава Ещенко, с которым они вместе выступали на сцене "Кривого зеркала". Однако им никак не удавалось встретиться, а когда юморист понял, о чём с ним хотел поговорить друг, Задорнов был уже в больнице.

"Я не знал, что он уходит. Я был в Сочи, когда Михаил Николаевич хотел меня об этом оповестить. Он позвонил тогда и сказал: "Давай увидимся". Он любил такую спонтанность", — вспоминает Ещенко в беседе с изданием "Стархит".

Но встреча тогда не состоялась. Задорнов ещё несколько раз пытался заехать к другу и рассказать о своём состоянии, но тот был на гастролях. По словам Ещенко, сатирик на это никогда не обижался и говорил, что тогда поменяет свой маршрут и поедет к другому знакомому на чай. Спустя время юморист всё узнал, он немедленно набрал номер Задорнова, но тот уже находился в тяжёлом состоянии.