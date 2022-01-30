НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Звезда "Кривого зеркала" Ещенко рассказал о попытках Задорнова предупредить о своей смерти

Юморист жалеет, что тогда не нашёл времени для встречи с другом и поздно узнал о случившемся. Они любили вместе гастролировать и выступать на одной сцене.

30 января, 13:11
<p>Святослав Ещенко и Михаил Задорнов. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%95%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mikhail_Zadornov_on_stage,_2007_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Святослав Ещенко и Михаил Задорнов. Фото © Wikipedia / Wikipedia

Писатель-сатирик Михаил Задорнов, который умер от опухоли головного мозга в 2017 году, хотел предупредить о своём скором уходе коллегу и друга юмориста Святослава Ещенко, с которым они вместе выступали на сцене "Кривого зеркала". Однако им никак не удавалось встретиться, а когда юморист понял, о чём с ним хотел поговорить друг, Задорнов был уже в больнице.

"Я не знал, что он уходит. Я был в Сочи, когда Михаил Николаевич хотел меня об этом оповестить. Он позвонил тогда и сказал: "Давай увидимся". Он любил такую спонтанность", — вспоминает Ещенко в беседе с изданием "Стархит".

Но встреча тогда не состоялась. Задорнов ещё несколько раз пытался заехать к другу и рассказать о своём состоянии, но тот был на гастролях. По словам Ещенко, сатирик на это никогда не обижался и говорил, что тогда поменяет свой маршрут и поедет к другому знакомому на чай. Спустя время юморист всё узнал, он немедленно набрал номер Задорнова, но тот уже находился в тяжёлом состоянии.

"Когда я позвонил, то он был в больнице. Совсем последние дни", рассказал артист, признавшись, что без Задорнова ему стало грустно и одиноко, они любили гастролировать вместе и выступать на сцене.

Где сейчас единственная дочь Задорнова, которая пропала после его смерти

Где сейчас единственная дочь Задорнова, которая пропала после его смерти

Ранее вдова Задорнова Елена Бомбина поделилась трогательными подробностями о начале романа с сатириком. Она вспомнила первую встречу, которая произошла в 1984 году, за два дня до её 20-летия. Тогда подруга отвела девушку к писателю после концерта.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1