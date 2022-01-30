"Меня не так поняли": Олимпийский чемпион Далалоян опроверг информацию о завершении карьеры
Он отметил, что в одном из предыдущих постов говорил лишь о том, что между спортом и семьёй сделал выбор в пользу второго.
Артур Далалоян. Фото © ТАСС/Сергей Бобылев
Олимпийский чемпион, гимнаст Артур Далалоян опроверг сообщения СМИ о том, что он завершает свою спортивную карьеру.
"Ряд СМИ написали, что я завершил карьеру. Это не так. Меня не так поняли. Я написал, что между семьёй и спортом выбираю семью. Но я не имел в виду, что завершаю карьеру. Имелось в виду, что сейчас нет соревнований и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом и впереди нас ждёт много больших турниров!" — написал Далалоян в" Инстаграме".
Ранее Артур Далалоян в своём инстаграме написал, что в жизни всегда необходимо делать выбор, а спорт подарил ему "чувство полёта", однако пришло время приземлиться. Спортсмен также заметил, что главным для него является семья.
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