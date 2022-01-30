"Меня не так поняли": Олимпийский чемпион Далалоян опроверг информацию о завершении карьеры

"Ряд СМИ написали, что я завершил карьеру. Это не так. Меня не так поняли. Я написал, что между семьёй и спортом выбираю семью. Но я не имел в виду, что завершаю карьеру. Имелось в виду, что сейчас нет соревнований и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом и впереди нас ждёт много больших турниров!" — написал Далалоян в" Инстаграме".