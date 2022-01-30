Собянин назвал Куравлёва актёром огромного таланта с десятками блистательных ролей

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким артиста Леонида Куравлёва, о чьей смерти стало известно сегодня. Градоначальник назвал Куравлёва актёром огромного таланта с десятками блистательных ролей в карьере.

"Ушёл из жизни актёр огромного таланта и обаяния Леонид Куравлёв. В его творческой биографии десятки блистательных и незабываемых ролей. Они принесли Леониду Вячеславовичу любовь миллионов зрителей и уважение коллег. Искренние соболезнования родным и друзьям артиста" , — написал Собянин в "Инстаграме".

Соболезнования также выразил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. По его словам, Куравлёв был для него одним из любимых артистов с самого детства. Шапошников назвал Куравлёва мастером комедийного жанра и подчеркнул, что хотел бы запомнить актёра именно по его ярким и жизнерадостным ролям.