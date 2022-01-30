Собянин назвал Куравлёва актёром огромного таланта с десятками блистательных ролей
Народный артист РСФСР ушёл из жизни сегодня утром. Незадолго до смерти он попал в больницу с пневмонией, но вскоре был выписан.
© ТАСС / Фадеичев Сергей
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким артиста Леонида Куравлёва, о чьей смерти стало известно сегодня. Градоначальник назвал Куравлёва актёром огромного таланта с десятками блистательных ролей в карьере.
"Ушёл из жизни актёр огромного таланта и обаяния Леонид Куравлёв. В его творческой биографии десятки блистательных и незабываемых ролей. Они принесли Леониду Вячеславовичу любовь миллионов зрителей и уважение коллег. Искренние соболезнования родным и друзьям артиста", — написал Собянин в "Инстаграме".
Соболезнования также выразил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. По его словам, Куравлёв был для него одним из любимых артистов с самого детства. Шапошников назвал Куравлёва мастером комедийного жанра и подчеркнул, что хотел бы запомнить актёра именно по его ярким и жизнерадостным ролям.
30 января стало известно о смерти актёра Леонида Куравлёва. Артисту было 85 лет. Как сообщал Лайф, 17 января результаты КТ показали у него обширное поражение лёгких. О том, что Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние артиста ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. 21 января СМИ сообщили, что его выписали из Коммунарки и перевели в хоспис.
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