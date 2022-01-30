Названы продукты, которыми категорически нельзя кормить кошку

Здоровье кошки напрямую зависит от того, что попадает ей в миску. Эксперты рассказали, какую пищу не следует давать питомцу на обед, пишет "МК в Рязани". Рекламируемые пакетики с влажным кормом не содержат достаточного количества мяса, зачастую там много сои. От этого кошка не наедается и худеет.

Распространённое мнение, что коты должны пить молоко, — всего лишь заблуждение. Котятам оно принесёт пользу, а вот взрослое животное не имеет в желудке необходимых ферментов для расщепления лактозы. Поэтому у четвероногого могут начаться боли в животе.

Не стоит баловать кошку слишком часто жареной рыбой или консервами. Такие продукты тяжело перевариваются. А в сырой речной рыбе могут попасться паразиты. Сырая печень — тоже не лучший вариант из-за возможного наличия в ней гельминтов. Эксперты предупреждают, что кости в пище могут травмировать нежные стенки желудка животного, лучше давать мясо без них. И наконец, варёные яйца — они очень полезны для кошки, но в сыром виде их давать не нужно, за исключением перепелиных.