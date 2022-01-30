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Названы продукты, которыми категорически нельзя кормить кошку

Традиционные молоко и рыба могут причинить вред здоровью питомца. А пакеты с кормом из магазина практически не содержат ничего, кроме сои.

30 января, 13:25
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Здоровье кошки напрямую зависит от того, что попадает ей в миску. Эксперты рассказали, какую пищу не следует давать питомцу на обед, пишет "МК в Рязани". Рекламируемые пакетики с влажным кормом не содержат достаточного количества мяса, зачастую там много сои. От этого кошка не наедается и худеет.

Распространённое мнение, что коты должны пить молоко, — всего лишь заблуждение. Котятам оно принесёт пользу, а вот взрослое животное не имеет в желудке необходимых ферментов для расщепления лактозы. Поэтому у четвероногого могут начаться боли в животе.

Не стоит баловать кошку слишком часто жареной рыбой или консервами. Такие продукты тяжело перевариваются. А в сырой речной рыбе могут попасться паразиты. Сырая печень — тоже не лучший вариант из-за возможного наличия в ней гельминтов. Эксперты предупреждают, что кости в пище могут травмировать нежные стенки желудка животного, лучше давать мясо без них. И наконец, варёные яйца — они очень полезны для кошки, но в сыром виде их давать не нужно, за исключением перепелиных.

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Ранее Лайф писал, что учёные назвали одомашнивание причиной уменьшения мозга кошек. Такая же ситуация наблюдается у собак, овец и кроликов. Теперь эксперты пытаются выяснить, повлияло ли это на интеллектуальные способности животных.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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