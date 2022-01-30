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10 трогательных историй от россиян, когда бродячие кошки выбрали себе хозяина и не прогадали

Чаще всего человек решает завести домашнее животное, имея в голове свои идеальные критерии. Но иногда выбирает не он, а его. Ниже — 10 пушистых подарков судьбы.

30 января, 09:15

Фото © Twitter / endlich_frei65

"Мой любимый тип клиентов:

— Здравствуйте, нам бы на осмотр.

— Записывались?

— Нет... Я просто сейчас шёл по улице, и на меня залезла эта кошка. Полагаю, теперь это моя кошка".

Так с твита работницы ветклиники bo_udicca начался самый милый тред, который только можно было придумать. Пользователи соцсети стихийно начали делиться историями о том, как их выбрали питомцы. И среди этих твитов есть немало очень трогательных.

"Эта мелочь ждала нас в подъезде в два часа ночи. Кроме нас в нашем пенсионном подъезде никто так поздно не гуляет. Зовут Хела, по паспорту Беллатрисса. Выросла такая красота, ночами тыгыдыкает по потолку и орёт, что убила Сириуса Блэка",maria18157749.

Фото © Twitter / maria18157749

Фото © Twitter / maria18157749

"Однажды я пошёл за пивом и наткнулся на толстую ласковую кошку, которая пищала как дельфин. Ну что делать, мы её попёрли в ветклинику, там выяснилось, что это не кошка, а кот. Потом долго искали хозяев, но в итоге не выдержали и оставили себе, скоро вот пять лет отмечать будем",threehillssanya.

Фото © Twitter / threehillssanya

Фото © Twitter / threehillssanya

"Я так шла с работы, увидела заклеенную коробку на скотч. Стало интересно, разрезала, открылаа там она.

Сказала: "У меня дома два кота, иди, куда хочешь, я тебя не возьму". Дошла до моей квартиры следом три улицы решила оставить. Наглая шкодливая пушистая морда прижилась :D",GelRotar.

Фото © Twitter / GelRotar

Фото © Twitter / GelRotar

"Поймала свою кошку в подъезде, оказалось, не свою..."Alilain.

Фото © Twitter / Alilain

Фото © Twitter / Alilain

"Нашла мое чудо, когда ему был один день: кошка только родила — и малышей выкинули на мусорку. Теперь вот какой тигр вырос, ахахаха",sunssssetttt.

Фото © Twitter / sunssssetttt

Фото © Twitter / sunssssetttt

"Мама пошла в гости к подруге и услышала истошные крики котёнка. Позвала его, а это чудо(вище) за ноль секунд прибежало с первого на восьмой этаж. Лишайная, худющая и ОЧЕНЬ шумная. Не оставила маме и шанса не забрать её",housalvatores.

Фото © Twitter / housalvatores

Фото © Twitter / housalvatores

"Я так однажды зимним вечером пошла в банк. Вышла в подъезд, там котёнок сидит, на улице минус двадцать. Тогда я поняла, что иду не в банк, а в ветеринарку",de_cadence.

Фото © Twitter / de_cadence

Фото © Twitter / de_cadence

"Сосед нашёл пятерых засранцев на улице, мы одного малыша забрали, но в итоге пришлось пристраивать. Мы вылечили его от лишая и отдали в хорошую любящую семью :3 Ещё два малыша остались жить у соседа со своим приёмным котоотцом, а двое других уехали в новые дома",best_chiwawa.

Фото © Twitter / best_chiwawa

Фото © Twitter / best_chiwawa

"Три с половиной года назад вышли покурить, и кот залез на колени. Ну, что поделать, он решил завести себе человека, кто мы такие, чтобы спорить",endlich_frei65.

Фото © Twitter / endlich_frei65

Фото © Twitter / endlich_frei65

"Мой кот в мамин день рождения обхватил её за ноги и не отпускал, когда она шла на работу,так на ноге и доехал... Уже полтора года с нами живёт, маленький аллигатор", i_love_kakasaku.

Фото © Twitter / i_love_kakasaku

Фото © Twitter / i_love_kakasaku

10 забавных видео, которые доказывают, что, несмотря на инстинкты, животные те ещё недотёпы

10 забавных видео, которые доказывают, что, несмотря на инстинкты, животные те ещё недотёпы

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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