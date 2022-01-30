10 трогательных историй от россиян, когда бродячие кошки выбрали себе хозяина и не прогадали

"Мой любимый тип клиентов: — Здравствуйте, нам бы на осмотр. — Записывались? — Нет... Я просто сейчас шёл по улице, и на меня залезла эта кошка. Полагаю, теперь это моя кошка". Так с твита работницы ветклиники bo_udicca начался самый милый тред, который только можно было придумать. Пользователи соцсети стихийно начали делиться историями о том, как их выбрали питомцы. И среди этих твитов есть немало очень трогательных.

"Эта мелочь ждала нас в подъезде в два часа ночи. Кроме нас в нашем пенсионном подъезде никто так поздно не гуляет. Зовут Хела, по паспорту Беллатрисса. Выросла такая красота, ночами тыгыдыкает по потолку и орёт, что убила Сириуса Блэка", — maria18157749.

Фото © Twitter / maria18157749

"Однажды я пошёл за пивом и наткнулся на толстую ласковую кошку, которая пищала как дельфин. Ну что делать, мы её попёрли в ветклинику, там выяснилось, что это не кошка, а кот. Потом долго искали хозяев, но в итоге не выдержали и оставили себе, скоро вот пять лет отмечать будем", — threehillssanya.

Фото © Twitter / threehillssanya

"Я так шла с работы, увидела заклеенную коробку на скотч. Стало интересно, разрезала, открыла — а там она. Сказала: "У меня дома два кота, иди, куда хочешь, я тебя не возьму". Дошла до моей квартиры следом три улицы — решила оставить. Наглая шкодливая пушистая морда прижилась :D", — GelRotar.

Фото © Twitter / GelRotar

"Поймала свою кошку в подъезде, оказалось, не свою..." — Alilain.

Фото © Twitter / Alilain

"Нашла мое чудо, когда ему был один день: кошка только родила — и малышей выкинули на мусорку. Теперь вот какой тигр вырос, ахахаха", — sunssssetttt.

Фото © Twitter / sunssssetttt

"Мама пошла в гости к подруге и услышала истошные крики котёнка. Позвала его, а это чудо(вище) за ноль секунд прибежало с первого на восьмой этаж. Лишайная, худющая и ОЧЕНЬ шумная. Не оставила маме и шанса не забрать её", — housalvatores.

Фото © Twitter / housalvatores

"Я так однажды зимним вечером пошла в банк. Вышла в подъезд, там котёнок сидит, на улице минус двадцать. Тогда я поняла, что иду не в банк, а в ветеринарку", — de_cadence.

Фото © Twitter / de_cadence

"Сосед нашёл пятерых засранцев на улице, мы одного малыша забрали, но в итоге пришлось пристраивать. Мы вылечили его от лишая и отдали в хорошую любящую семью :3 Ещё два малыша остались жить у соседа со своим приёмным котоотцом, а двое других уехали в новые дома", — best_chiwawa.

Фото © Twitter / best_chiwawa

"Три с половиной года назад вышли покурить, и кот залез на колени. Ну, что поделать, он решил завести себе человека, кто мы такие, чтобы спорить", — endlich_frei65.

Фото © Twitter / endlich_frei65

"Мой кот в мамин день рождения обхватил её за ноги и не отпускал, когда она шла на работу, — так на ноге и доехал... Уже полтора года с нами живёт, маленький аллигатор", — i_love_kakasaku.