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Политолог Безпалько оценил угрозы конфисковать имущество "российских олигархов" в Лондоне

По его словам, подобные слухи распускаются не впервые за последние 15 лет. Он полагает, что такая вероятность мизерная.

30 января, 13:45
<p>Фото © Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что власти Великобритании не будут конфисковывать собственность "российских олигархов" в Лондоне. Он назвал подобные заявления пиаром и отметил, что это может нанести вред репутации города как финансовой столицы, куда можно "сбежать с ворованными деньгами".

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"На мой взгляд, это просто пиар, угрозы, призванные быть частью медиакампании. На самом деле никто конфисковывать эти активы не будет", — приводит его слова РИА "Новости".

Он отметил, что в Лондоне живёт около 100 тысяч выходцев из России. Среди них и те, кто незаконно вывез туда свои капиталы и находится под уголовным преследованием, однако в выдаче которых РФ было отказано. При этом Безпалько добавил, что слухи о возможной конфискации имущества россиян в Лондоне распускаются не впервые за последние 15 лет.

"Второй вариант — действительно, такая возможность рассматривается, но не ввиду того, что это каким-то образом нанесёт ущерб России, а просто потому, что Лондон таким образом рассчитывает поправить свои дела финансовым путём конфискации этих активов", — предположил политолог.

При этом он отметил сомнительность такого варианта развития событий. По его мнению, в таком случае Лондон перестанет обладать репутацией города, куда можно сбежать с "ворованными деньгами", следовательно, приток средств прекратится.

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Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что Лондон на следующей неделе расширит санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины и включит в них российских олигархов, "причастных к поддержке режима". По её словам, теперь у тех, кто служит опорой для российского государства, не получится спрятаться.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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