Политолог Безпалько оценил угрозы конфисковать имущество "российских олигархов" в Лондоне

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что власти Великобритании не будут конфисковывать собственность "российских олигархов" в Лондоне. Он назвал подобные заявления пиаром и отметил, что это может нанести вред репутации города как финансовой столицы, куда можно "сбежать с ворованными деньгами".

"На мой взгляд, это просто пиар, угрозы, призванные быть частью медиакампании. На самом деле никто конфисковывать эти активы не будет", — приводит его слова РИА "Новости".

Он отметил, что в Лондоне живёт около 100 тысяч выходцев из России. Среди них и те, кто незаконно вывез туда свои капиталы и находится под уголовным преследованием, однако в выдаче которых РФ было отказано. При этом Безпалько добавил, что слухи о возможной конфискации имущества россиян в Лондоне распускаются не впервые за последние 15 лет.

"Второй вариант — действительно, такая возможность рассматривается, но не ввиду того, что это каким-то образом нанесёт ущерб России, а просто потому, что Лондон таким образом рассчитывает поправить свои дела финансовым путём конфискации этих активов", — предположил политолог.

При этом он отметил сомнительность такого варианта развития событий. По его мнению, в таком случае Лондон перестанет обладать репутацией города, куда можно сбежать с "ворованными деньгами", следовательно, приток средств прекратится.