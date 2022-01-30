Нуланд подтвердила, что Лавров и Блинкен могут вновь встретиться на следующей неделе

Глава МИД России и госсекретарь США Энтони Блинкен, возможно, вновь проведут переговоры уже на ближайшей неделе. Об этом сообщила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняла аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям", — рассказала она в эфире телеканала CBS.