Нуланд подтвердила, что Лавров и Блинкен могут вновь встретиться на следующей неделе
По её словам, Белый дом видит "некоторые признаки" заинтересованности Москвы в новых переговорах по вопросам безопасности.
Виктория Нуланд. Фото © Getty Images / Alex Brandon-Pool
Глава МИД России и госсекретарь США Энтони Блинкен, возможно, вновь проведут переговоры уже на ближайшей неделе. Об этом сообщила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
"Мы направили России наши дипломатические предложения. НАТО предприняла аналогичный шаг на текущей неделе. И мы увидели некоторые признаки того, что Россия заинтересована в контактах по этим предложениям", — рассказала она в эфире телеканала CBS.
Предыдущая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоялась 21 января в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что встреча продлилась ровно столько, сколько изначально и планировали стороны, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком. Стороны обсудили российский документ о гарантиях безопасности и ситуацию вокруг Украины. Уточнялось, что Лавров предупредил Блинкена о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ.
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