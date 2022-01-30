МИД Канады отзывает часть сотрудников посольства в Киеве
Ранее своих дипломатов из Незалежной решили эвакуировать США и Великобритания.
© ТАСС / Андрей Ратмиров
Канада решила вывезти на время часть персонала и членов семей дипломатов из посольства страны в Киеве. Об этом говорится в официальном заявлении канадского МИД.
"Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников [посольства] и оставшихся членов семей из канадского посольства на Украине", — сообщили в МИД и добавили, что дипмиссия в Киеве продолжает работать.
Ранее Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Великобритания вслед за Вашингтоном начала эвакуацию дипломатов из Киева. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время. Помимо этого МИД Украины заявил о планах Германии эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. А ещё Нидерланды разрешили сотрудникам посольства страны в Киеве и членам их семей при желании покинуть Украину.
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