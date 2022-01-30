НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

СК окончательно подтвердил подлинность "екатеринбургских останков" семьи Николая II

Сообщается, что все исследования и экспертизы о расстреле членов царской фамилии завершены.

30 января, 18:12
<p>Николай II со своей семьёй. Фото © Getty Images / Mondadori </p>

Николай II со своей семьёй. Фото © Getty Images / Mondadori

В деле об убийстве последнего российского императора Николая II и его близких поставлена окончательная точка. Не может быть сомнений, что в обнаруженных в 1991 и 2007 годах под Екатеринбургом захоронениях лежали останки членов царской семьи. Об этом сообщили в СК РФ.

"Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы", — сообщила генерал-майор юстиции Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", премьера которого прошла на Первом канале.

Уточняется, что все исследования и экспертизы завершены. Специалисты пришли к однозначному выводу: в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева были расстреляны император, его супруга Александра Фёдоровна, четверо дочерей и сын, а также ближайшие слуги.

Депутат Рады Волошин процитировал манифест Николая II о войне из-за ситуации с Украиной

Депутат Рады Волошин процитировал манифест Николая II о войне из-за ситуации с Украиной

Ранее Лайф перечислил 7 мифов о Ленине, в которые пора перестать верить. Считается, что вождь революции был человеком морали и совести, но это далеко не так. Кроме того, Ленин родился вовсе не в бедной семье, а имел неплохое состояние и наследство.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1