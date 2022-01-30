СК окончательно подтвердил подлинность "екатеринбургских останков" семьи Николая II

В деле об убийстве последнего российского императора Николая II и его близких поставлена окончательная точка. Не может быть сомнений, что в обнаруженных в 1991 и 2007 годах под Екатеринбургом захоронениях лежали останки членов царской семьи. Об этом сообщили в СК РФ.

"Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы", — сообщила генерал-майор юстиции Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", премьера которого прошла на Первом канале.

Уточняется, что все исследования и экспертизы завершены. Специалисты пришли к однозначному выводу: в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева были расстреляны император, его супруга Александра Фёдоровна, четверо дочерей и сын, а также ближайшие слуги.