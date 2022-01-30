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В Ленобласти задержали няню, в квартире которой нашли мёртвую девочку

По предварительной информации, ребёнок был избит. Мать малышки платила женщине, чтобы та взяла ребёнка к себе и ухаживала за ним.

30 января, 18:29

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Ленинградской области полиция задержала 34-летнюю гражданку Киргизии, которую подозревают в убийстве двухлетней девочки, сообщает канал "78.ru" со ссылкой на свои источники. Женщина приходилась ей няней.

Как уже сообщал Лайф, мать ребёнка воспользовалась услугами посторонней женщины из-за проблем со здоровьем. Малышка жила у той в течение восьми месяцев. Последний раз мать видела дочь 4 декабря, а 30 января няня позвонила и сообщила, что ребёнок не дышит. На месте выяснилось, что малышка вся в гематомах, предположительно, от побоев.

Ребёнок погиб в результате пожара в частном доме под Кемерово

Ребёнок погиб в результате пожара в частном доме под Кемерово

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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