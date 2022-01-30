В Ленобласти задержали няню, в квартире которой нашли мёртвую девочку

В Ленинградской области полиция задержала 34-летнюю гражданку Киргизии, которую подозревают в убийстве двухлетней девочки, сообщает канал "78.ru" со ссылкой на свои источники. Женщина приходилась ей няней.

Как уже сообщал Лайф, мать ребёнка воспользовалась услугами посторонней женщины из-за проблем со здоровьем. Малышка жила у той в течение восьми месяцев. Последний раз мать видела дочь 4 декабря, а 30 января няня позвонила и сообщила, что ребёнок не дышит. На месте выяснилось, что малышка вся в гематомах, предположительно, от побоев.