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МИД Словакии призвал граждан воздержаться от поездок на Украину

В министерстве отметили, что ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Незалежной и может очень быстро измениться.

30 января, 18:34
<p>Фото © Unsplash/reisetopia</p>

Фото © Unsplash/reisetopia

В МИД Словакии рекомендовали жителям республики повременить и пока воздержаться от поездок на Украину, пишет агентство TASR.

"Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины. Она может очень быстро меняться", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве добавили, что поездки в страну, с которой на востоке граничит Словакия, допустимы лишь в самых неотложных случаях. В ведомстве также призвали граждан повременить с путешествиями в Крым.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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