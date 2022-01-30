МИД Словакии призвал граждан воздержаться от поездок на Украину

В МИД Словакии рекомендовали жителям республики повременить и пока воздержаться от поездок на Украину, пишет агентство TASR .

"Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины. Она может очень быстро меняться", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В министерстве добавили, что поездки в страну, с которой на востоке граничит Словакия, допустимы лишь в самых неотложных случаях. В ведомстве также призвали граждан повременить с путешествиями в Крым.