Тело топ-менеджера "Газпрома" нашли в элитном посёлке в Ленобласти

Тело топ-менеджера компании "Газпром инвест" нашли в коттедже в элитном посёлке в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает портал 78.ru.

Как уточняется, погибшим является 60-летний Леонид Шульман. Он возглавлял транспортную службу в "Газпром инвесте". Тело мужчины нашли в ванне, рядом была обнаружена предсмертная записка. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Отмечается, что Шульман восстанавливался после травмы ноги. Мужчину прооперировали, после чего он должен был дополнительно использовать аппарат Илизарова. Сейчас все обстоятельства смерти уточняются. У топ-менеджера остались взрослые сын и дочь. Также есть информация, что в сентябре прошлого года он развёлся с женой.