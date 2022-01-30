Тело топ-менеджера "Газпрома" нашли в элитном посёлке в Ленобласти
По данным СМИ, рядом была обнаружена предсмертная записка. Согласно предварительной версии, мужчина покончил с собой.
© ТАСС / Михаил Терещенко
Тело топ-менеджера компании "Газпром инвест" нашли в коттедже в элитном посёлке в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает портал 78.ru.
Как уточняется, погибшим является 60-летний Леонид Шульман. Он возглавлял транспортную службу в "Газпром инвесте". Тело мужчины нашли в ванне, рядом была обнаружена предсмертная записка. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.
Отмечается, что Шульман восстанавливался после травмы ноги. Мужчину прооперировали, после чего он должен был дополнительно использовать аппарат Илизарова. Сейчас все обстоятельства смерти уточняются. У топ-менеджера остались взрослые сын и дочь. Также есть информация, что в сентябре прошлого года он развёлся с женой.
Ранее сообщалось, что в Казани найдено тело бывшего хоккеиста молодёжной команды "Реактор" из Нижнекамска Владимира Паюла. Парня убили топором в собственной квартире. По горячим следам сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого в расправе.
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