Боррель обвинил РФ в нагнетании напряжённости после запрета въезда ряду представителей ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал решение России на основе принципа паритета расширить список представителей ЕС, которым запрещён въезд на территорию РФ. Он заявил, что это повлечёт за собой соответствующую реакцию.

"Это решение не имеет юридического обоснования, оно непрозрачно и повлечёт за собой соответствующую реакцию. Таким образом Россия продолжает нагнетать обстановку напряжённости в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации", — написал Боррель в своём блоге.