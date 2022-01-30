Боррель обвинил РФ в нагнетании напряжённости после запрета въезда ряду представителей ЕС
Глава дипломатии Евросоюза заявил, что решение Москвы якобы не имеет юридического обоснования, непрозрачно и не способствует деэскалации. Он пообещал соответствующую реакцию со стороны Брюсселя.
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскритиковал решение России на основе принципа паритета расширить список представителей ЕС, которым запрещён въезд на территорию РФ. Он заявил, что это повлечёт за собой соответствующую реакцию.
"Это решение не имеет юридического обоснования, оно непрозрачно и повлечёт за собой соответствующую реакцию. Таким образом Россия продолжает нагнетать обстановку напряжённости в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации", — написал Боррель в своём блоге.
Напомним, Москва расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в Россию. В МИД РФ сообщили, что в список вошли руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК), а также некоторые политики из стран – членов ЕС. В перечне фигурируют лица, несущие персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ. В ЕС выразили сожаления в связи с этой ситуацией.
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