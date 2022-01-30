Житель Белгородской области убил сожительницу и её сестру

В Белгородской области произошло убийство двух сестёр, подозреваемый в совершении преступления задержан. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

По предварительным данным, житель города Губкин сначала расправился со своей сожительницей 1970 года рождения, а затем приехал в село Аверино, где убил 56-летнюю сестру первой жертвы. Затем его задержали полицейские по адресу проживания.

"Подозреваемым оказался ранее судимый за покушение на убийство житель города Губкин 1975 года рождения. В настоящее время в отношении задержанного принято процессуальное решение", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", сообщается на сайте СУ СКР по региону. По данным следствия, мужчина регулярно ссорился со своей сожительницей, о чём та рассказывала сестре. Родственница предлагала женщине расстаться с ним.