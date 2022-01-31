Онищенко призвал вакцинироваться, чтобы ковид не превратился в сезонное заболевание

Штамм коронавируса "омикрон" необходимо побороть прямо сейчас, чтобы болезнь не успела мутировать и стать сезонной. Об этом в беседе с kp.ru рассказал заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН Геннадий Онищенко.

"Судя по показателям развития пандемии в нашей стране, у нас есть все основания говорить о том, что вирус дрейфует в сторону того, что он может стать сезонным вирусом. Он повторяет путь гриппа", — сказал Онищенко.

Гражданам необходимо вакцинироваться, даже если болезнь стала протекать в более лёгкой форме, считает он. Это защитит 65% привитого населения от вируса вовсе и не позволит CoViD-19 мутировать в более опасный вариант.

"Поэтому прививки мы должны продолжать делать, чтобы не дать коронавирусу в своих мутациях дрейфовать в сторону преодоления иммунитета, за приобретение которого мы так боремся", — заключил врач.