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Онищенко призвал вакцинироваться, чтобы ковид не превратился в сезонное заболевание

Прививки могут защитить 65% населения от вируса вовсе и не позволить коронавирусу мутировать в более опасный вариант, добавил бывший главный санитарный врач РФ.

31 января, 07:36

Геннадий Онищенко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Штамм коронавируса "омикрон" необходимо побороть прямо сейчас, чтобы болезнь не успела мутировать и стать сезонной. Об этом в беседе с kp.ru рассказал заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН Геннадий Онищенко.

"Судя по показателям развития пандемии в нашей стране, у нас есть все основания говорить о том, что вирус дрейфует в сторону того, что он может стать сезонным вирусом. Он повторяет путь гриппа", — сказал Онищенко.

Express: Риск повторного заражения "омикроном" в 5,4 раза выше, чем "дельтой"

Express: Риск повторного заражения "омикроном" в 5,4 раза выше, чем "дельтой"

Гражданам необходимо вакцинироваться, даже если болезнь стала протекать в более лёгкой форме, считает он. Это защитит 65% привитого населения от вируса вовсе и не позволит CoViD-19 мутировать в более опасный вариант.

"Поэтому прививки мы должны продолжать делать, чтобы не дать коронавирусу в своих мутациях дрейфовать в сторону преодоления иммунитета, за приобретение которого мы так боремся", заключил врач.

Ранее Лайф сообщал, что Геннадий Онищенко назвал сроки завершения пандемии. По мнению бывшего главного санитарного врача России, данные по вакцинации и летальности от коронавируса говорят сами за себя.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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