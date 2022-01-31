Express: Риск повторного заражения "омикроном" в 5,4 раза выше, чем "дельтой"

Риск повторного заражения штаммом коронавируса "омикрон" по сравнению с "дельтой" выше в 5,4 раза. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона.

По данным учёных, защита, обеспечиваемая перенесённой инфекцией, может составлять всего 19%.

При этом другое исследование, о котором пишет Express, показало, что заражение "омикроном" может защитить от "дельты". Утверждается, что учёные нашли у заразившихся омикрон-штаммом антитела, которые более чем в четыре раза увеличивают защиту от "дельты".