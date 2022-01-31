Times: Санкции Британии против РФ могут затронуть активы российских энергетических компаний

Ранее СМИ сообщили, что МИД Великобритании намерен 31 января объявить о новых санкциях против России. По словам источника в правительственных кругах Соединённого Королевства, Лондон планирует нацелиться на стратегические и финансовые интересы РФ. Позже глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс подтвердила, что Лондон собирается расширить санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины и включить в них российских олигархов, "причастных к поддержке режима". Дипломат заявила, что власти страны внесут изменения в действующее законодательство, чтобы получить возможность расширить санкционный список. По словам Трасс, британские власти собираются это сделать для того, чтобы "любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под ограничения". Она подчеркнула, что у олигархов и компаний, которые служат опорой для государства, "не получится спрятаться".