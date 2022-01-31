Times: Санкции Британии против РФ могут затронуть активы российских энергетических компаний
По данным СМИ, рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Британию, коснутся физических и юридических лиц, имеющих "стратегическое значение" для российских властей.
© ТАСС / Сергей Мальгавко
Правительство Великобритании планирует представить 31 января новый пакет санкций против РФ, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний. Об этом пишет газета The Times, ссылаясь на источники в британском кабмине.
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По данным издания, рестрикции, подразумевающие заморозку активов и запрет на въезд в Британию, коснутся физических и юридических лиц, имеющих "стратегическое значение" для российских властей.
Ранее СМИ сообщили, что МИД Великобритании намерен 31 января объявить о новых санкциях против России. По словам источника в правительственных кругах Соединённого Королевства, Лондон планирует нацелиться на стратегические и финансовые интересы РФ. Позже глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс подтвердила, что Лондон собирается расширить санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины и включить в них российских олигархов, "причастных к поддержке режима". Дипломат заявила, что власти страны внесут изменения в действующее законодательство, чтобы получить возможность расширить санкционный список. По словам Трасс, британские власти собираются это сделать для того, чтобы "любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под ограничения". Она подчеркнула, что у олигархов и компаний, которые служат опорой для государства, "не получится спрятаться".
При этом Трасс отказалась раскрывать какие-либо подробности об анонсированных рестрикциях. Отвечая на вопрос о возможных мерах против собственности крупных российских бизнесменов, проживающих в Лондоне, глава британского МИДа заявила, что "ничего не исключается". Кроме того, Лиз Трасс сказала, что в случае "российского вторжения на Украину" ФРГ готова отказаться от "Северного потока – 2".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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