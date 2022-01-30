"Лондон полностью принял курс США": Financial Times указала на тревогу Франции и Германии из-за агрессии Британии в адрес РФ

"В то время как Берлин и Париж <…> предпочитают более сдержанную дипломатию в отношении Москвы, Лондон полностью принял курс США, снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину", — подчеркнула автор.

По её словам, власти Франции и ФРГ с беспокойством наблюдают за тем, как Британия утверждает себя в роли активного союзника США. Как и во времена Иракской войны, кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: с одной стороны, англо-американский, с другой — франко-германский, подчёркивает Шассани.