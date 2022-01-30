"Лондон полностью принял курс США": Financial Times указала на тревогу Франции и Германии из-за агрессии Британии в адрес РФ
По словам колумниста издания Анн-Сильвен Шассани, официальные Париж и Берлин с беспокойством наблюдают за тем, как Лондон утверждает себя в роли активного союзника США.
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Власти Франции и Германии с тревогой наблюдают за нынешней воинственной политикой Великобритании в отношении России. Об этом рассказала колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.
"В то время как Берлин и Париж <…> предпочитают более сдержанную дипломатию в отношении Москвы, Лондон полностью принял курс США, снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину", — подчеркнула автор.
По её словам, власти Франции и ФРГ с беспокойством наблюдают за тем, как Британия утверждает себя в роли активного союзника США. Как и во времена Иракской войны, кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: с одной стороны, англо-американский, с другой — франко-германский, подчёркивает Шассани.
Ранее СМИ сообщили, что МИД Великобритании намерен 31 января объявить о новых санкциях против России. По словам источника в правительственных кругах Соединённого Королевства, Лондон планирует нацелиться на стратегические и финансовые интересы РФ. Позже глава МИД страны Лиз Трасс подтвердила, что Британия на следующей неделе расширит санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины и включит в них "российских олигархов, причастных к поддержке режима". По её словам, теперь у тех, кто служит опорой для российского государства, "не получится спрятаться".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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