В "Аталанте" поставили точку в вопросе перехода Миранчука в "Лацио" зимой

Российский полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук не уйдёт из команды в это зимнее трансферное окно, заявил спортивный директор клуба Джованни Сартори.

Ранее некоторые СМИ заявили, что клуб "Лацио" договорился с "Аталантой" об аренде россиянина. Но Сартори подчеркнул, что переговоры с римлянами закончились безрезультатно.

"Миранчук остаётся в "Аталанте". Переговоры с "Лацио" окончены", — приводит его слова издание "Чемпионат".

26-летний Миранчук выступает за "Аталанту" с сентября 2020 года, он перешёл туда из московского "Локомотива". В нынешнем сезоне игрок вышел на поле в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на счету полузащитника два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.