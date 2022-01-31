В "Аталанте" поставили точку в вопросе перехода Миранчука в "Лацио" зимой
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что римляне якобы договорились об аренде 26-летнего полузащитника сборной России. Утверждалось, что переговоры вёл лично президент столичного клуба.
Алексей Миранчук. Фото © Instagram / miranchuk
Российский полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук не уйдёт из команды в это зимнее трансферное окно, заявил спортивный директор клуба Джованни Сартори.
Ранее некоторые СМИ заявили, что клуб "Лацио" договорился с "Аталантой" об аренде россиянина. Но Сартори подчеркнул, что переговоры с римлянами закончились безрезультатно.
"Миранчук остаётся в "Аталанте". Переговоры с "Лацио" окончены", — приводит его слова издание "Чемпионат".
26-летний Миранчук выступает за "Аталанту" с сентября 2020 года, он перешёл туда из московского "Локомотива". В нынешнем сезоне игрок вышел на поле в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на счету полузащитника два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.
Ранее сообщалось, что "Лацио" хочет заполучить Миранчука, президент римского клуба Клаудио Лотито лично вёл переговоры по переходу футболиста. Лайф также писал, что россиянин мог стать игроком "Дженоа", но его переход сорвался из-за позиции тренера "Аталанты" Джана Пьеро Гасперини, который заблокировал трансфер.
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