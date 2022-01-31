Журналист Лонгари сообщил о планах "Спартака" арендовать полузащитника "Янг Бойз" Перейру
По словам инсайдера, сделка будет заключена с обязательным правом выкупа. Ранее красно-белые уже намекнули на переход 24-летнего игрока сборной Люксембурга в своём твиттере с помощью цифр.
Кристофер Мартинш Перейра © Instagram / chrismartins___
Полузащитник швейцарского футбольного клуба "Янг Бойз" Кристофер Мартинш Перейра в ближайшее время должен стать игроком московского "Спартака". Как сообщил в "Твиттере" журналист Джанлуиджи Лонгари, красно-белые арендуют футболиста с обязательным правом выкупа.
Ранее "Спартак" уже проанонсировал переход футболиста, разместив в шапке профиля в соцсети цифры 97 (1997 — год рождения Перейры) и 35 (хавбек выступает под 35-м номером), а также изобразил очертания страны хавбека — Люксембурга.
"Спартак" проанонсировал переход футболиста "Янг Бойзf" Кристофера Мартинша Перейры © Twitter / fcsm_official
Добавим, что Перейра выступает за "Янг Бойз" с 2019 года. В этом сезоне 24-летний игрок принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года он является игроком сборной Люксембурга.
Перейра станет седьмым игроком, которого красно-белые подписали этой зимой. До этого состав "Спартака" пополнили вратарь Илья Свинов, защитник Леон Классен, полузащитники Даниил Хлусевич и Данил Пруцев, а также нападающие Шамар Николсон и Артур Максимчук.
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