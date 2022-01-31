Журналист Лонгари сообщил о планах "Спартака" арендовать полузащитника "Янг Бойз" Перейру

Полузащитник швейцарского футбольного клуба "Янг Бойз" Кристофер Мартинш Перейра в ближайшее время должен стать игроком московского "Спартака". Как сообщил в "Твиттере" журналист Джанлуиджи Лонгари, красно-белые арендуют футболиста с обязательным правом выкупа.

Ранее "Спартак" уже проанонсировал переход футболиста, разместив в шапке профиля в соцсети цифры 97 (1997 — год рождения Перейры) и 35 (хавбек выступает под 35-м номером), а также изобразил очертания страны хавбека — Люксембурга.

"Спартак" проанонсировал переход футболиста "Янг Бойзf" Кристофера Мартинша Перейры © Twitter / fcsm_official