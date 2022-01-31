Глава ЛНР Пасечник заявил, что Украина тайком стягивает тяжёлое вооружение в Донбасс

Украина стягивает тяжёлое вооружение и технику в Донбасс, пытаясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идёт активное движение. Там идёт подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжёлое вооружение и готовится техника", — приводит слова Пасечника РИА "Новости".

По словам главы ЛНР, даже традиционно "не всё видящие" СММ ОБСЕ за последний месяц зафиксировали переброску более сотни единиц тяжёлой ствольной артиллерии — гаубиц и самоходных орудий. При этом украинские вооружённые силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) глушат беспилотники наблюдателей у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещённого Минскими соглашениями.