Глава ЛНР Пасечник заявил, что Украина тайком стягивает тяжёлое вооружение в Донбасс
По его словам, украинские силовики с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) глушат беспилотники наблюдателей ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещённых вооружений.
© ТАСС / AP
Украина стягивает тяжёлое вооружение и технику в Донбасс, пытаясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
"Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идёт активное движение. Там идёт подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжёлое вооружение и готовится техника", — приводит слова Пасечника РИА "Новости".
По словам главы ЛНР, даже традиционно "не всё видящие" СММ ОБСЕ за последний месяц зафиксировали переброску более сотни единиц тяжёлой ствольной артиллерии — гаубиц и самоходных орудий. При этом украинские вооружённые силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) глушат беспилотники наблюдателей у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещённого Минскими соглашениями.
Это всё наглядно показывает, что Украина старается скрывать перемещение своих войск и техники от наблюдателей, лишив их возможности видеть ситуацию с воздуха", — добавил Пасечник.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе: обстановка в регионе напоминает предвоенную, украинские войска активизировались по всей стране. По данным Луганска, Украина стягивает к линии соприкосновения военную технику: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Кроме того, фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс. А начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что в Донбассе замечены наёмники из американской ЧВК Academi.
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