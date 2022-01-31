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Глава ЛНР Пасечник заявил, что Украина тайком стягивает тяжёлое вооружение в Донбасс

По его словам, украинские силовики с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) глушат беспилотники наблюдателей ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещённых вооружений.

31 января, 00:22

© ТАСС / AP

Украина стягивает тяжёлое вооружение и технику в Донбасс, пытаясь скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Наши службы и международные наблюдатели видят, что с украинской стороны идёт активное движение. Там идёт подвоз боекомплектов и горюче-смазочных материалов, перемещается тяжёлое вооружение и готовится техника", — приводит слова Пасечника РИА "Новости".

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По словам главы ЛНР, даже традиционно "не всё видящие" СММ ОБСЕ за последний месяц зафиксировали переброску более сотни единиц тяжёлой ствольной артиллерии — гаубиц и самоходных орудий. При этом украинские вооружённые силы с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) глушат беспилотники наблюдателей у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещённого Минскими соглашениями.

Это всё наглядно показывает, что Украина старается скрывать перемещение своих войск и техники от наблюдателей, лишив их возможности видеть ситуацию с воздуха", — добавил Пасечник.

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Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе: обстановка в регионе напоминает предвоенную, украинские войска активизировались по всей стране. По данным Луганска, Украина стягивает к линии соприкосновения военную технику: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Кроме того, фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс. А начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что в Донбассе замечены наёмники из американской ЧВК Academi.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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