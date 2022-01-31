Позвонили и сказали, что папа умер: Сыну Виктора Мережко за несколько минут до смерти отца приснился сон о его исцелении

Сыну режиссёра Виктора Мережко Ивану перед смертью отца приснился сон о его исцелении. Об этом рассказала дочь кинодеятеля Мария. В беседе с kp.ru она отметила, что разговаривала с родителем в воскресенье около шести вечера. Режиссёр, пролежавший три недели в реанимации, "умолял", чтобы его перевели в обычную палату.

"Ваня сообщил ему, что завтра врачи должны перевести его из реанимационного бокса в палату. Разговор был очень эмоциональный. После него Ваня уснул, ему приснился прекрасный сон: отец стоит рядом, он выздоровел, всё хорошо… Брат проснулся в чудесном настроении. "Какой хороший сон", — подумал он. А через три минуты ему позвонили и сказали: папа умер. Это было в 20:30 вечера", — рассказала Мария.

Она добавила, что пять лет назад у отца случился инсульт. Всему виной, как утверждает дочь режиссёра, стало то, что Мережко принимал много обезболивающих.

"У него была операция на суставе, болела нога. Он и стал принимать обезболивающие, которые сгущают кровь, чтобы лишний раз не обращаться к врачам. Но он довольно легко вышел из инсульта", — подчеркнула Мария.

По её словам, отец будет похоронен на Троекуровском кладбище рядом с супругой, которая скончалась 24 года назад.

Виктор Мережко — известный российский кинорежиссёр, сценарист, драматург, писатель, телеведущий. Родился в 1937 году в хуторе Ольгенфельд (ныне посёлок Южный) Ростовской области. В 1961 году Мережко окончил технологический факультет Украинского полиграфического института имени Фёдорова. В 1964–1968 годах учился во ВГИКе. Когда он был на втором курсе, по его сценарию сняли первый короткометражный фильм — "Зареченские женихи". Всего по сценариям Мережко было снято 50 фильмов ("Родня", "Полёты во сне и наяву", "Здравствуй и прощай", "Собачий пир", "Ночные забавы") и 12 мультфильмов. Он известен и как драматург (пьесы "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я — женщина", "Женский стол в "Охотничьем зале"). В 1989–1995 годах Мережко был ведущим программы "Кинопанорама".