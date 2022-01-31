Дочь режиссёра Виктора Мережко заявила, что отец умер после "бессмысленной" операции
По словам женщины, народный артист, который последние годы жил в Петербурге, в декабре заболел. Вероятно, ковидом. Врачи смогли очистить лёгкие кинодеятеля до 65%, но затем у него отнялась нога.
Виктор Мережко ТАСС / Сергей Мальгавко
Дочь режиссёра Виктора Мережко Мария рассказала о последних днях жизни отца. По словам женщины, ничто не предвещало беды, пока народный артист России в декабре не заболел.
"Он стал задыхаться. Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдёт, обычная простуда. И занимался самолечением", — сказала Мария в беседе с kp.ru.
По её словам, отец, который последние десять лет жил в Санкт-Петербурге, категорически отказывался ложиться в больницу и даже пытался скрыть своё плохое состояние от сына Ивана, который заходил к нему в гости. Мужчина видел, что родителю нездоровится, но переломить его нежелание обращаться к медикам не мог.
"Пока через скандал не скрутил его и не отвёз на КТ. Это было 10 января. Там выяснилось, что у папы одно лёгкое поражено на 90%, а второе — на 95%. Конечно, сразу положили в реанимацию", — добавила дочь режиссёра.
Она поблагодарила врачей Боткинской больницы и клиники МВД, которые за неделю смогли очистить лёгкие Мережко до 65%. После этого народный артист начал ходить, шутить, а врачи делали благоприятные прогнозы. Но затем у Мережко отнялась нога.
"Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушёл. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна", — отметила Мария.
Виктор Мережко — известный российский кинорежиссёр, сценарист, драматург, писатель, телеведущий. Родился в 1937 году в хуторе Ольгенфельд (ныне посёлок Южный) Ростовской области. В 1961 году Мережко окончил технологический факультет Украинского полиграфического института имени Фёдорова. В 1964–1968 годах учился во ВГИКе, уже на втором курсе по его сценарию сняли первый короткометражный фильм "Зареченские женихи". Всего по сценариям Мережко было снято пятьдесят фильмов ("Родня", "Полёты во сне и наяву", "Здравствуй и прощай", "Собачий пир", "Ночные забавы") и двенадцать мультфильмов. Он известен и как драматург (пьесы "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я — женщина", "Женский стол в "Охотничьем зале"). В 1989–1995 годах Мережко был ведущим программы "Кинопанорама".
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