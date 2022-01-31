Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах — в среднем стоимость топлива составляет 51,3 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА "Новости".

Согласно исследованию, самые низкие цены на бензин в абсолютных цифрах и без привязки к зарплате зафиксированы в Казахстане. В пересчёте на рубли литр бензина АИ-95 там стоит лишь 35,7 рубля. Помимо Казахстана и РФ в первой тройке рейтинга по дешевизне топлива находится Белоруссия (61 российский рубль за литр).

При этом самый дорогой бензин из стран Европы продаётся в Нидерландах (в пересчёте на российскую валюту — 169,1 рубля за литр). Далее идут Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. Во всех этих странах литр топлива будет стоить автовладельцам более 150 рублей.

Самое дешёвое дизельное топливо продаётся в России — 54,4 рубля за литр. Низкие цены на него также в Казахстане, Белоруссии и на Украине — менее 80 рублей за литр. Дороже всего дизтопливо в Швеции — 172,4 рубля за литр. Выше 140 рублей его стоимость в Великобритании, Финляндии, Норвегии, Бельгии и Нидерландах.

Согласно исследованию, во всех 32 странах, которые представлены в рейтинге, цены на бензин выросли. Сильнее всего стоимость топлива повысилась в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и Люксембурге (+30,6%). В 14 из 32 стран рост превысил 25%. Медленнее всего цены росли в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%).