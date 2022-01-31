Кинокритик и журналист Ольга Галицкая умерла на 70-м году жизни
По некоторым данным, у неё случился инсульт на фоне коронавируса и пневмонии. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Ольга Галицкая © Facebook / olga.galitskaya.7
Журналист и кинокритик Ольга Галицкая скончалась в возрасте 69 лет. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил её друг продюсер Михаил Дегтярь.
"Ещё неделю назад мы поздравляли друг друга с рождением — появились на свет с Ольгой Галицкой в один день. Когда внезапно умирает человек, которого знал много лет, особенно больно", — написал Дегтярь.
По словам продюсера, они часто встречались на фестивалях, общались и много говорили. Дегтярь отозвался о Галицкой как об очень грамотном и образованном журналисте, а также подчеркнул, что она прекрасно разбиралась в предмете и у неё был хороший русский язык.
Галицкая работала на радиостанциях "Эхо Москвы", "Маяк", "Культура", печаталась в "Московском комсомольце". Ведущая "Эхо Москвы" Ксения Ларина в воскресенье сообщила в "Фейсбуке", что у Галицкой в пятницу случился инсульт на фоне ковида и пневмонии. Журналиста госпитализировали в тяжёлом состоянии.
"В квартире она была одна и даже не успела никому сообщить, что ей плохо. Дверь вскрывали службы МЧС, которых вызвали родные", — написала Ларина.
Ранее Лайф сообщал, что умерла мультипликатор Майя Бузинова, "одушевившая Чебурашку".
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