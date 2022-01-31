Кинокритик и журналист Ольга Галицкая умерла на 70-м году жизни

Журналист и кинокритик Ольга Галицкая скончалась в возрасте 69 лет. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил её друг продюсер Михаил Дегтярь.

"Ещё неделю назад мы поздравляли друг друга с рождением — появились на свет с Ольгой Галицкой в один день. Когда внезапно умирает человек, которого знал много лет, особенно больно", — написал Дегтярь.

По словам продюсера, они часто встречались на фестивалях, общались и много говорили. Дегтярь отозвался о Галицкой как об очень грамотном и образованном журналисте, а также подчеркнул, что она прекрасно разбиралась в предмете и у неё был хороший русский язык.

Галицкая работала на радиостанциях "Эхо Москвы", "Маяк", "Культура", печаталась в "Московском комсомольце". Ведущая "Эхо Москвы" Ксения Ларина в воскресенье сообщила в "Фейсбуке", что у Галицкой в пятницу случился инсульт на фоне ковида и пневмонии. Журналиста госпитализировали в тяжёлом состоянии.