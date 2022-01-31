НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Кинокритик и журналист Ольга Галицкая умерла на 70-м году жизни

По некоторым данным, у неё случился инсульт на фоне коронавируса и пневмонии. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

30 января, 21:45
<p>Ольга Галицкая © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=6695764547102024&set=ecnf.100000056343141" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olga.galitskaya.7</a></p>

Ольга Галицкая © Facebook / olga.galitskaya.7

Журналист и кинокритик Ольга Галицкая скончалась в возрасте 69 лет. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил её друг продюсер Михаил Дегтярь.

"Ещё неделю назад мы поздравляли друг друга с рождением — появились на свет с Ольгой Галицкой в один день. Когда внезапно умирает человек, которого знал много лет, особенно больно", написал Дегтярь.

Режиссёр Виктор Мережко скончался в возрасте 84 лет

Режиссёр Виктор Мережко скончался в возрасте 84 лет

По словам продюсера, они часто встречались на фестивалях, общались и много говорили. Дегтярь отозвался о Галицкой как об очень грамотном и образованном журналисте, а также подчеркнул, что она прекрасно разбиралась в предмете и у неё был хороший русский язык.

Галицкая работала на радиостанциях "Эхо Москвы", "Маяк", "Культура", печаталась в "Московском комсомольце". Ведущая "Эхо Москвы" Ксения Ларина в воскресенье сообщила в "Фейсбуке", что у Галицкой в пятницу случился инсульт на фоне ковида и пневмонии. Журналиста госпитализировали в тяжёлом состоянии.

"В квартире она была одна и даже не успела никому сообщить, что ей плохо. Дверь вскрывали службы МЧС, которых вызвали родные", — написала Ларина.

"Всё на свете было не зря": Не стало Леонида Куравлёва

"Всё на свете было не зря": Не стало Леонида Куравлёва

Ранее Лайф сообщал, что умерла мультипликатор Майя Бузинова, "одушевившая Чебурашку".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1