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Режиссёр Виктор Мережко скончался в возрасте 84 лет

Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ. Причина смерти народного артиста России не называется.

30 января, 20:01

Виктор Мережко © ТАСС / Валерий Шарифулин

Народный артист России режиссёр Виктор Мережко умер на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Да, это так", — приводит сообщение союза ТАСС.

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Виктор Мережко — известный российский кинорежиссёр, сценарист, драматург, писатель, телеведущий. Родился в 1937 году в хуторе Ольгенфельд (ныне посёлок Южный) Ростовской области. В 1961 году Мережко окончил технологический факультет Украинского полиграфического института имени Фёдорова. В 1964–1968 годах учился во ВГИКе, уже на втором курсе по его сценарию сняли первый короткометражный фильм "Зареченские женихи". Всего по сценариям Мережко было снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов. Он известен и как драматург (пьесы "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я — женщина", "Женский стол в охотничьем зале"). В 1989–1995 годах Мережко был ведущим программы "Кинопанорама".

Звание народного артиста России Виктор Иванович получил в 2014 году, а в 1987-м был удостоен Государственной премии СССР. Супруга режиссёра Тамара Вадимовна скончалась в 1997 году в возрасте 51 года. У Мережко дочь и сын.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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