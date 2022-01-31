В СК не нашли подтверждений легенды об исчезновении голов представителей семьи Романовых

Следствие не подтвердило легенду о том, что головы представителей царской семьи Романовых после их убийства в 1918 году были отсечены и доставлены в Москву в доказательство смерти. Об этом сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ генерал-майор юстиции Марина Молодцова.

"Была такая легенда, или мнение, о том, что их (головы. — Прим. Лайфа) увезли в Москву как доказательство. Эксперты, которые проводили историко-архивную экспертизу, не нашли ни одного официального документа, ни одних мемуарных воспоминаний, ни одного протокола допроса следственных действий Соколова (юриста Николая Соколова, расследовавшего убийство царской семьи по поручению "верховного правителя России" Александра Колчака в 1919 году. — Прим. Лайфа) о том, где хотя бы как-то или кто-то говорил об отчленении голов. Этого не было", — сказала Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено".

По словам историка Евгения Пчелова, ранее главным аргументом в пользу этой версии считалось то, что на месте предполагаемого уничтожения тел царской семьи не обнаружили крупных костных фрагментов зубов. Вместе с тем были найдены шейные цепочки со следами срубания.