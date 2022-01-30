В Оттаве полиция начала расследование после танцев на Могиле Неизвестного Солдата
Кроме того, полицейские занимаются и другими инцидентами, в числе которых распространение угроз в адрес правоохранителей и городских служащих, а также повреждение авто.
Фото © Twitter / S_Thornton_332
В Канаде полиция начала расследование по факту осквернения Могилы Неизвестного Солдата у мемориального комплекса в центре столицы страны Оттавы во время протестов против ковидных ограничений. Об этом сообщается в твиттере полицейского управления города.
"Ведётся несколько уголовных расследований в связи с осквернением Национального военного мемориала и статуи Терри Фоксу", — говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники полиции расследуют и другие инциденты, в числе которых распространение угроз в адрес правоохранителей и городских служащих, а также повреждение авто.
Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что женщина танцует на Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, неизвестные надели на шею статуи национального героя Терри Фокса канадский флаг и вставили ему в руку древко с перевёрнутым знаменем страны.
After explaining to these less than fine Canadians of the hallowed grounds upon which they trode, this was their reaction in the name of Freedom. Unsat! pic.twitter.com/Mk7VVLsfxo— Cmdre Steven Thornton (@S_Thornton_332) January 29, 2022
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