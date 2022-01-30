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В Оттаве полиция начала расследование после танцев на Могиле Неизвестного Солдата

Кроме того, полицейские занимаются и другими инцидентами, в числе которых распространение угроз в адрес правоохранителей и городских служащих, а также повреждение авто.

30 января, 20:48

Фото © Twitter / S_Thornton_332

В Канаде полиция начала расследование по факту осквернения Могилы Неизвестного Солдата у мемориального комплекса в центре столицы страны Оттавы во время протестов против ковидных ограничений. Об этом сообщается в твиттере полицейского управления города.

"Ведётся несколько уголовных расследований в связи с осквернением Национального военного мемориала и статуи Терри Фоксу", — говорится в сообщении.

CBS: Премьер Канады Трюдо сменил место резиденции из-за протестов против ковид-ограничений

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Кроме того, сотрудники полиции расследуют и другие инциденты, в числе которых распространение угроз в адрес правоохранителей и городских служащих, а также повреждение авто.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что женщина танцует на Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, неизвестные надели на шею статуи национального героя Терри Фокса канадский флаг и вставили ему в руку древко с перевёрнутым знаменем страны.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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