В Оттаве полиция начала расследование после танцев на Могиле Неизвестного Солдата

В Канаде полиция начала расследование по факту осквернения Могилы Неизвестного Солдата у мемориального комплекса в центре столицы страны Оттавы во время протестов против ковидных ограничений. Об этом сообщается в твиттере полицейского управления города.

"Ведётся несколько уголовных расследований в связи с осквернением Национального военного мемориала и статуи Терри Фоксу", — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники полиции расследуют и другие инциденты, в числе которых распространение угроз в адрес правоохранителей и городских служащих, а также повреждение авто.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, что женщина танцует на Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, неизвестные надели на шею статуи национального героя Терри Фокса канадский флаг и вставили ему в руку древко с перевёрнутым знаменем страны.