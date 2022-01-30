Нуланд считает бессмысленным введение превентивных санкций против России

Белый дом считает бессмысленным ввод превентивных санкций против России до предполагаемого "вторжения" на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Сдерживание работает лучше всего тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределённость относительно того, что именно мы собираемся делать", — сказала она в эфире телеканала CBS.

При этом Нуланд не ответила прямо на вопрос ведущей о том, наложит ли президент США Джо Байден вето на законопроект, предполагающий превентивные санкции в отношении РФ. Нуланд отметила, что американская администрация "активно работает" с конгрессом по этому вопросу, но Госдеп выступает против введения превентивных ограничений. Замгоссекретаря также добавила, что санкции предполагают введение экономических мер, включая экспортный контроль и ограничения против российских элит.

"Но, если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, нам это кажется бессмысленным", — пояснила Нуланд, подчеркнув, что разрабатываемые санкции должны нанести "мощный удар" по России.