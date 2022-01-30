Нуланд считает бессмысленным введение превентивных санкций против России
По её словам, Вашингтон не хочет раскрывать, какие ограничения готов ввести, чтобы Москва не приняла меры. Вместе с тем она заявила, что разрабатываемые рестрикции должны нанести "мощный удар".
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд © ТАСС / AP / Susan Walsh
Белый дом считает бессмысленным ввод превентивных санкций против России до предполагаемого "вторжения" на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Сдерживание работает лучше всего тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределённость относительно того, что именно мы собираемся делать", — сказала она в эфире телеканала CBS.
При этом Нуланд не ответила прямо на вопрос ведущей о том, наложит ли президент США Джо Байден вето на законопроект, предполагающий превентивные санкции в отношении РФ. Нуланд отметила, что американская администрация "активно работает" с конгрессом по этому вопросу, но Госдеп выступает против введения превентивных ограничений. Замгоссекретаря также добавила, что санкции предполагают введение экономических мер, включая экспортный контроль и ограничения против российских элит.
"Но, если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, нам это кажется бессмысленным", — пояснила Нуланд, подчеркнув, что разрабатываемые санкции должны нанести "мощный удар" по России.
Ранее сенатор США Роберт Менендес заявил, что проект о санкциях против России находится на финишной прямой. По его словам, и республиканцы, и демократы полны решимости сделать так, чтобы в случае возможного "вторжения" на Украину для России наступили жёсткие последствия.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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