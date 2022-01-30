На Украине задержали группу лиц, планировавших устроить массовые беспорядки

Национальная полиция Украины задержала группу лиц, которые, по данным правоохранителей, якобы планировали устроить массовые беспорядки на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Стражи порядка не уточнили детали дела. В понедельник, 31 января, состоится брифинг с участием министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и главы Нацполиции Игоря Клименко, где, как ожидается, будут раскрыты подробности задержания.