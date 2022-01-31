"Ференцварош" одержал первую победу под руководством Черчесова

Футбольный клуб "Ференцварош" одержал первую победу под руководством Станислава Черчесова. Это произошло во второй официальной игре бывшего главного тренера сборной России во главе венгерской команды.

В 18-м туре местного чемпионата "Ференцварош" с минимальным счётом обыграл на выезде "Уйпешт". Единственный гол на 78-й минуте забил боснийский полузащитник Степан Лончар.

После этого матча "Ференцварош" с 38 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии.

Напомним, в первой официальной игре под руководством Черчесова клуб из Будапешта потерпел поражение от "Академии Пушкаша" (0:1), играя вдесятером с 24-й минуты.