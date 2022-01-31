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"Ференцварош" одержал первую победу под руководством Черчесова

В 18-м туре чемпионата Венгрии клуб из Будапешта с минимальным счётом обыграл на выезде "Уйпешт". Единственный гол на 78-й минуте забил боснийский полузащитник Степан Лончар.

30 января, 21:56
<p>Станислав Черчесов © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CY7LeaFttdJ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ftcofficial</a></p>

Станислав Черчесов © Instagram / ftcofficial

Футбольный клуб "Ференцварош" одержал первую победу под руководством Станислава Черчесова. Это произошло во второй официальной игре бывшего главного тренера сборной России во главе венгерской команды.

В 18-м туре местного чемпионата "Ференцварош" с минимальным счётом обыграл на выезде "Уйпешт". Единственный гол на 78-й минуте забил боснийский полузащитник Степан Лончар.

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После этого матча "Ференцварош" с 38 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии.

Напомним, в первой официальной игре под руководством Черчесова клуб из Будапешта потерпел поражение от "Академии Пушкаша" (0:1), играя вдесятером с 24-й минуты.

Черчесов стал главным тренером "Ференцвароша" 20 декабря 2021 года. С 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России. Под руководством Черчесова национальная команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Ранее Черчесов заявил, что смог бы вывести сборную РФ на ЧМ-2022.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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