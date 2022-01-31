"Ференцварош" одержал первую победу под руководством Черчесова
В 18-м туре чемпионата Венгрии клуб из Будапешта с минимальным счётом обыграл на выезде "Уйпешт". Единственный гол на 78-й минуте забил боснийский полузащитник Степан Лончар.
Станислав Черчесов © Instagram / ftcofficial
Футбольный клуб "Ференцварош" одержал первую победу под руководством Станислава Черчесова. Это произошло во второй официальной игре бывшего главного тренера сборной России во главе венгерской команды.
⏱ 90’+ FT | 0️⃣-1️⃣ | The game is over, victory on the DERBY! 😎💚#Fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/EHaDnDwK7y— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) January 30, 2022
В 18-м туре местного чемпионата "Ференцварош" с минимальным счётом обыграл на выезде "Уйпешт". Единственный гол на 78-й минуте забил боснийский полузащитник Степан Лончар.
После этого матча "Ференцварош" с 38 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии.
Напомним, в первой официальной игре под руководством Черчесова клуб из Будапешта потерпел поражение от "Академии Пушкаша" (0:1), играя вдесятером с 24-й минуты.
Черчесов стал главным тренером "Ференцвароша" 20 декабря 2021 года. С 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России. Под руководством Черчесова национальная команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Ранее Черчесов заявил, что смог бы вывести сборную РФ на ЧМ-2022.
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