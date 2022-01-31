В Пекине перед Олимпиадой выявили рекордное число случаев коронавируса за полтора года

По данным ведомства, в воскресенье в Пекине выявлено 20 новых случаев заболевания. Это самый высокий показатель с июня 2020 года. Как уточняется, местные власти решили закрыть некоторые районы на локдаун. Жители столицы должны будут сдать тесты на инфекцию.

Напомним, что 4 февраля в Пекине состоится открытие зимних Олимпийских игр 2022 года. Они продлятся до 20 февраля. Ранее российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала положительные тесты на ковид. После этого спортсменка заявила, что "мечта об Олимпийских играх остаётся лишь мечтой". Заменить Васнецову в составе сборной может Евгения Буртасова (Павлова), которая накануне выиграла сингл-микст на чемпионате Европы в паре с Антоном Бабиковым.