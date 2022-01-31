ООН: Талибы убили более сотни бывших афганских чиновников и сотрудников служб безопасности

Боевики радикального движения "Талибан"* после вывода из Афганистана войск иностранной коалиции убили десятки бывших чиновников, сотрудников служб безопасности, а также лиц, которые работали с международным военным контингентом. Об этом говорится в докладе генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриша Совету Безопасности.

"Несмотря на объявление всеобщей амнистии для бывших членов правительства, его сил безопасности и тех, кто работал с международными вооружёнными силами, МООНСА (Миссия ООН по содействию Афганистану. — Прим. Лайфа) продолжала получать заслуживающие доверия сообщения об убийствах, насильственных похищениях и других нарушениях в отношении этих лиц", — приводит выдержку из доклада РИА "Новости".

Утверждается, что МООНСА с 15 августа получила информация о более чем ста таких убийствах. Согласно документу, как минимум две трети из них являлись "внесудебными казнями, совершёнными де-факто властями или связанными с ними лицами". Также в докладе говорится, что талибы казнили не менее 50 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ**. Конкретные доказательства убийств в документе не указаны.

Ранее сообщалось, что "Талибан" применил слезоточивый газ для разгона женского протеста.